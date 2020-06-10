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Банки смогут обрабатывать электронные поручения на продажу валюты и драгметаллов с помощью коннектора R-Style Softlab

ПО Софт ИТ в банках

R-Style Softlab автоматизировала обработку электронных поручений на продажу иностранной валюты и драгоценных металлов в рамках взаимодействия банков с Федеральной налоговой службой (ФНС России). Обновления доступны в модуле «RS-Connect. Обмен ФНС» из линейки программных продуктов RS-Connect, предназначенной для онлайн-взаимодействия с государственными информационными системами. Функциональность обеспечивает обработку следующих видов сообщений: PPV — поручений на продажу иностранной валюты с валютного счета налогоплательщика (плательщика сбора, страховых взносов, налогового агента) и перечисление денежных средств от продажи иностранной валюты; PPM — поручений на продажу драгоценных металлов со счета (вклада) в драгоценных металлах налогоплательщика (плательщика сборка, страховых взносов, налогового агента) и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов.

«Новая функциональность модуля “RS-Connect. Обмен с ФНС” реализована согласно Приказу ФНС от 19 марта 2019 г. № ММВ-7-8/144», — сказала Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — Теперь банки смогут получать электронные поручения на продажу иностранной валюты и драгоценных металлов и автоматически обрабатывать их в нашем коннекторе, тем самым полностью выполняя требования регулятора».



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