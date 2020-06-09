Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
Мобильность
Шпион в кармане — как мобильные устройства следят за пользователями под видом борьбы с COVID-19

Спецпроекты

«РГС банк» запустил интернет-продажи страховых полисов «Доктор онлайн»

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

«РГС банк» продолжил расширение направления дистанционных продаж. Новый полис «Доктор онлайн» страховой компании «Росгосстрах» позволит клиентам из любого региона России оперативно оформить продукт на сайте банка и получать интернет-консультации врачей, особенно актуальные во время пандемии коронавируса.

Держатели полиса могут обратиться к специалистам за рекомендациями по состоянию здоровья, помощью в расшифровке анализов, получением экспертного мнения для перепроверки ранее поставленного диагноза, для постоянного наблюдения хронических заболеваний, а также в других случаях, когда необходимо услышать профессиональный медицинский совет.

В рамках программы страхования доступны круглосуточные консультации терапевтов и педиатров, а также запись на онлайн-прием к сертифицированным врачам высшей категории профильных специальностей. Помимо этого, клиенты могут воспользоваться помощью медицинских консультантов по вопросам действующего законодательства об охране здоровья граждан в России, выбора клиники для лечения конкретных заболеваний, получения квот, лекарств, вакцинации или проведения необходимых исследований.

Стоимость полиса составит 4,9 тыс. рублей в год без ограничений по количеству обращений. Услугами могут воспользоваться все категории граждан независимо от состояния здоровья, в том числе консультации оказываются по вопросам здоровья детей от 1 года. Программа предусматривает удобный и быстрый способ связи: телефонный звонок, видеосвязь или консультации через приложение. В приложении наряду с медицинской картой клиента сохраняются история болезни и результаты медицинских обследований. В нем также можно просматривать полученные рекомендации.

«Пандемия коронавируса и режим самоизоляции во многих российских городах продемонстрировали востребованность телемедицинских услуг, когда врач и пациент общаются на расстоянии, имея под рукой лишь гаджет с выходом в интернет. Наша страховая программа реализуется совместно с компанией "Национальная медслужба", высококвалифицированные специалисты которой всегда на связи и готовы оказать всю необходимую медицинскую помощь», — отметила член правления компании «Росгосстрах» Елена Белоусенко.

«Мы стараемся предлагать клиентам максимально широкий комплекс не только банковских, но и различных сервисных услуг, доступных для дистанционного оформления. Ведь сегодня особенно важно своевременно позаботиться о своем здоровье и всегда быть на связи с врачами. Кроме того, для людей, проживающих в удаленных регионах России, а также оказавшихся в дороге или путешествии, порой телемедицина – единственная возможность оперативно узнать, в какую клинику можно обратиться и получить грамотный совет по профилактике и лечению заболеваний», — сказала член правления, директор по развитию розничного бизнеса «РГС банка» Марина Дембицкая.

Другие материалы рубрики

Райффайзенбанк перенес отдел цифрового банкинга на Украину

Вебинар Software AG и Delta Solutions «Технологии Умного города: от теории к практике» состоится 16 июня

Онлайн-конференция CNews «Интернет вещей: тренды, проекты, результаты» состоится 23 июня

Онлайн-конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов: когда роботы эффективнее человека» состоится 11 июня

Сбербанк прощается с «Яндексом» и приходит в Ozon

Онлайн-конференция CNews «E-commerce и новый кризис: время новых возможностей» состоится 18 июня

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Главные новинки первой половины 2020 года: смартфоны

Лучшие беспроводные зарядки: выбор ZOOM

Лучшие эмуляторы консолей для смартфона: ретро-гейминг на Android

Выбираем 4G роутер для дачи и поездок

Показать еще

Наука

Интернет тела: генная экспрессия под контролем

Кофе поможет роботам передвигаться по бездорожью

Математика облегчит спасательные операции на море

Новый мировой рекорд скорости интернета. Уже 44,2 Тбит/с!
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе