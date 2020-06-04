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Банк «Открытие» интегрировал «Бизнес-портал» с онлайн-бухгалтерией «Эльба»

Интернет Веб-сервисы Интеграция Бизнес-приложения ИТ в банках

Банк «Открытие» интегрировал интернет-банк для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Бизнес-портал» с системой электронного бухгалтерского сервиса «Эльба» компании «СКБ Контур».

Интеграция позволяет автоматизировать обмен данными между банком и учетными системами пользователей бухгалтерских сервисов. Обмен происходит с помощью технологии OpenAPI «Открытия» — защищенному каналу обмена данными между банком и сервисами, в которых работает клиент. В результате клиент — юридическое лицо может одновременно работать в своей учетной системе и видеть все движения по расчетному счету. Бухгалтер в системе учета создает платежный документ, нажимает кнопку «Оплатить через банк «Открытие». Клиенту остается только подписать «платежку».

Сервис позволяет клиентам «Открытия» сдавать декларации УСН и оплачивать налоги, получать письма и требования от ФНС, сверяться с налоговой и пользоваться другими инструментами. Формирование документов происходит автоматически на основе выписки по расчетному счету. Сервис дает возможность предпринимателям значительно упростить бизнес-процессы и экономить на услугах внешнего бухгалтера или аутсорсинговой компании.

«Мы рады предложить нашим клиентам новый удобный сервис, который облегчит работу руководителю и бухгалтеру, избавит от рутинных операций и застрахует от ошибок. Облачные сервисы для бухгалтерии обладают рядом плюсов: у них низкие тарифы по сравнению с покупкой программного софта, который требуется устанавливать и настраивать на своем компьютере, есть автоматическое обновление, консультационная экспертная поддержка, а работа возможна с любого портативного устройства. Благодаря технологии OpenAPI банка предприниматели могут больше не тратить время на ручной перенос данных между банком и сервисом, все происходит автоматически. Мы очень ценим время предпринимателей, поэтому также предоставляем возможность подписания платежных поручений прямо в интерфейсе онлайн сервисов, интегрированных с банком «Открытие», – сказал Юрий Атрощенко, начальник отдела цифровых продуктов и сервисов банка «Открытие».

«Онлайн-бухгалтерия — востребованный сервис среди клиентов интернет-банков. Современные банки перестают быть узкопрофильными площадками с платежной функциональностью. Банк становится экосистемой, которая предлагает своим пользователям широкий выбор полезных сервисов для бизнеса, и чем больше возможностей есть у клиента, тем он лояльнее к банку», — отметил Евгений Иванченко, руководитель направления работы с банками «СКБ Контур».

Онлайн-сервис «Эльба» существует на рынке уже 10 лет, им воспользовались более 600 тыс. предпринимателей. Поддержку обеспечивает команда сервиса, которая отслеживает и учитывает все изменения в законодательстве.

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