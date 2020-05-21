Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Сбербанк запустил Android-приложение для внешнеэкономической деятельности

ПО Софт Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Сбербанк запустил мобильное приложение «Банк бизнес-партнеров» для Android. Теперь пользователи бесплатной онлайн-площадки bankofpartners.com — владельцы смартфонов на платформе Android — могут искать партнеров по бизнесу, размещать товары и услуги и общаться с потенциальными клиентами в своем мобильном.

Наталья Голудина, советник заместителя председателя правления Сбербанка, сказала: «Наша онлайн-площадка "Банк бизнес-партнеров" сегодня объединяет свыше 45 тысяч импортеров и экспортеров из 177 стран мира. Поскольку как личное, так и деловое общение давно перешло в смартфон, мы разработали мобильное приложение для Android. Оно соединяет в себе широчайший функционал площадки и удобный доступ к нему».

Установив приложение на смартфон, пользователь получает доступ к следующим функциям: поиск бизнес-партнера и услуг. Изучение рынка и конкурентов, поиск партнеров по бизнесу по заданным параметрам; добавление услуг и товаров. Создание предложения всего в два шага, возможность добавлять дополнительные материалы и ссылки, оставлять отзывы; онлайн-чат. Общение с потенциальным бизнес-партнером в режиме реального времени прямо в приложении; сервисы для развития ВЭД. Проверка контрагентов из разных стран на благонадежность, получение внешнеторговой аналитики по интересующей категории товаров, поиск подходящего тендера в международном каталоге; мультиязычный интерфейс и автоперевод. Поиск партнеров и конкурентов по всему миру, без языкового барьера – система автоматически переведет на русский, английский или китайский любое предложение.

Мобильное приложение «Банк бизнес-партнеров» доступно для скачивания в Google Play Market.

Для пользователей гаджетов на платформе iOS приложение также доступно в AppStore.



Другие материалы рубрики

В России могут через полгода запретить иностранный софт в банках, связи и промышленности

Влияние COVID на ИТ-рынок России и мира: ожидания и факты. Май 2020 года. Опрос CNews

Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая

28 мая G-Core Labs проведет вебинар: Как в 3 раза быстрее выпускать новые продукты и сервисы и выдерживать пиковые нагрузки

Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая

Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона Samsung Galaxy A41: герой посткарантина

Обзор беспроводной системы видеонаблюдения IMOU Cell Pro KIT

Телевизоры со Smart TV до 40 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие умные весы с диагностикой: хиты продаж

Показать еще

Наука

Разработан новый способ производства транзисторов атомного масштаба

Zoom-истощение — новый бич современности

Суперманевренный дрон копирует комара

Новому реактивному двигателю не нужно топливо
Показать еще
Технология месяца

Почему российские компании переходят на новую Exadata X8M

Алексей Курочка

директор Oracle Systems в России и СНГ

Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках