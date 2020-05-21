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Промсвязьбанк запустил онлайн-сервис для подготовки декларации в ФНС

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Промсвязьбанк первым из банков запустил сервис по подготовке налоговой декларации для представителей малого бизнеса. Услуга доступна всем предпринимателям, включая тех, кто не является клиентом банка, и позволяет без открытия расчетного счета подготовить декларацию в три клика.

Сервис разработан в сотрудничество с компанией «1С-Старт» и предназначен для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, работающих на УСН и ЕНВД. Благодаря новой услуге теперь подготовить декларацию можно самостоятельно без участия бухгалтера или сторонней компании.

Весь процесс формирования декларации занимает несколько минут. Для этого нужно зайти в личный кабинет на сайте nalog.psbank.ru. Выбрать вид декларации (УСН или ЕНВД) и ввести свои данные. После этого декларация с считываемым штрих-кодом будет сформирована автоматически и доступна для загрузки. Полученную декларацию представитель бизнеса может самостоятельно предоставить в ФНС либо открыть в ПСБ расчетный счет, подписать декларацию с помощью электронной подписи и отправить в ФНС, не выходя из дома.

«Мы продолжаем развивать цифровые услуги для малого бизнеса, делая их максимально удобными. Благодаря новому сервису бизнес может отказаться от дорогостоящих бухгалтерских услуг на аутсорсинге и сэкономить время. Только за 10 дней после запуска в пилотном режиме на сайте уже сформировано более 1000 деклараций», –– сказал Александр Чернощекин, старший вице-президент ПСБ.

«Для нас важно, что ПСБ поддержал проект. Совместно нам удалось его запустить в очень короткие сроки: весь процесс –– от презентации идеи и до ее реализации – занял всего 9 недель. Мы уверены, что эта услуга будет востребована среди предпринимателей», –– отметил Александр Раптовский, руководитель компании «1С-Старт».

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