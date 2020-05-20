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«Синимекс» приняла участие в реализации масштабного проекта в банке «Открытие»

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

«Синимекс» приняла участие в масштабном проекте по созданию Единого фронтального решения (ЕФР) в банке «Открытие». Благодаря компетенциям и экспертизе совместной команды, проект создания и внедрения системы, основанной на концепции омниканальной платформы, максимально оперативно реализован и система введена в промышленную эксплуатацию.

Для решения стратегически важной для банка задачи была сформирована кросс-функциональная команда, включающая в себя экспертов банка и ИТ-партнеров. Архитектура ИТ-системы построена на Kubernetes - системе автоматизации развертывания и масштабирования контейнеризированных приложений и управления ими, реализованной на базе открытого программного обеспечения.

Перед специалистами компании «Синимекс» стояли задачи по разработке сервисов для повышения эффективности обслуживания клиентов сотрудниками банка. В их числе сервисы, позволяющие пользователям просматривать операции за конкретный период, получать условия тарифа по карте, видеть историю операций и получать выписки по картам и вкладам, отслеживать информацию об изменении их статусов. Для сотрудников банка «Открытие» созданы новые возможности для работы с Private Banking клиентами, а также расширен функционал рабочего места руководителей и сотрудников.

Основной стек технологий этой экосистемы предполагает возможность масштабирования и развертывания большого количества контейнеров под Linux, управление ими и балансировку их нагрузки. Это особенно актуально в связи с тиражированием ЕФР на всю сеть банка и ростом числа пользователей системы. Отказоустойчивость системы подтверждена нагрузочным тестированием и мониторингом при полной проектной целевой нагрузке.

«Проект был запущен и реализован по методологии Agile, в разработке применялись такие прогрессивные методологии, как DevOps, технологии микросервисов, контейнеризации и Private Cloud, что значительно сократило время реализации проекта. ЕФР позволяет банку более эффективно и оперативно производить обслуживание клиентов, чего нельзя было достичь ранее, когда продажи и обслуживание происходило в большом количестве различных ИТ-систем», - сказал Мышев Павел, заместитель директора по работе с ключевыми клиентами компании «Синимекс».

«Основная цель ЕФР – обеспечить единый интерфейс для продаж и обслуживания клиентов в офисном канале и через Call-центр. В результате внедрения даже стартовой функциональности сократилось время обучения сотрудников и упростились процессы, что позволило увеличить скорость обслуживания клиентов. Все это улучшает пользовательский опыт и удовлетворенность клиентов от взаимодействия с банком «Открытие». Нам удалось не только создать с нуля и запустить в эксплуатацию новую систему для обслуживания клиентов, но и создать принципиально новую перспективную платформу на базе современных технологий и инструментария для дальнейшей разработки», - отметил член правления, руководитель IT-блока банка «Открытие» Сергей Русанов.

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