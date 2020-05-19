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ВТБ запустит бесплатную доставку карт для клиентов

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

До конца мая ВТБ начнет курьерскую доставку дебетовых карт на дом при заказе на сайте банка. Услуга будет доступна клиентам, которые не могут посетить офис, в частности, из-за продолжающегося периода самоизоляции. Воспользоваться бесплатным сервисом на первом этапе смогут жители 10 городов России.

На сайте ВТБ при заполнении заявки на выпуск дебетовой карты клиенту необходимо будет выбрать курьера в разделе «Способ доставки карты». После оформления услуги сотрудник банка свяжется с заявителем для уточнения деталей доставки. Новая карта будет доступна сразу же после активации.

На этапе тестирования получить банковскую карту смогут жители 10 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара и Ростов-на-Дону. В случае успешного развития пилотного проекта банк планирует расширить географию предоставления новой услуги.

«Режим самоизоляции позволил нам значительно ускорить вывод новых цифровых продуктов на рынок. Ранее мы продлили срок действия банковских карт, продолжили обслуживать клиентов с истекшим сроком действия паспорта, обеспечили выпуск цифровой карты в ВТБ Онлайн. Ориентируясь на своих новых клиентов, которые хотят открыть дебетовую карту, но не готовы пока приходить в офис, до конца мая мы запустим новый сервис доставки дебетовых карт. Курьер бесплатно привезет её в любое удобное для вас время и место, и посещать отделение банка не придется», – отметил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

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