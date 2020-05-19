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Альфа-Банк перешел на новый стандарт МСФО 16 на базе SAP

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Альфа-Банк объявил о завершении проекта по переходу на новый стандарт учета договоров аренды МСФО 16 на базе SAP S/4HANA. Новая система охватит более 9000 сотрудников и 700 отделений банка на территории России. Проект был реализован в сотрудничестве экспертов компании msg Plaut и специалистов Альфа-Банка при методологической поддержке компании PwC.

Ключевой целью внедрения стало выполнение автоматических проводок учета аренды согласно требованиям Банка России №659-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды кредитными организациями» (МСФО 16). Цифровой проект позволит Альфа-Банку исключить риски претензий со стороны внешних и внутренних контролирующих подразделений. Новое решение развернуто на базе системы SAP S/4HANA с реализацией функционала ведения и согласования договоров, а также ведения данных о закупке услуг аренды.

В рамках проекта сотрудниками банка выполнен ряд сложных методологических задач по согласованию подходов учета договоров аренды. В ходе внедрения были сформированы критерии для определения принадлежности договора к стандартам МСФО 16. Для отражения корректной информации по договору в системе достаточно внести ключевые аналитики, позволяющие автоматически определять релевантность документа учету в соответствии с МСФО 16. Система позволяет формировать плановые арендные платежи и отражает их исполнение в документах проводок. Помимо этого, решение позволяет использовать дополнительные налоговые регистры и актуализированные формы отчетности в целях раскрытия информации по аренде.

«Благодаря профессионализму команды, которая занималась внедрением, банк своевременно внедрил все необходимые доработки, которые, с одной стороны, отвечают всем требованиям Банка России, а с другой – оптимально встраиваются в текущие процессы бизнес-подразделений нашего банка», - отметила Елена Скворцова, руководитель управления по автоматизации административно-хозяйственной деятельности Альфа-Банка.

«Проект внедрения МСФО 16 стал для Альфа-Банка знаковым как с точки зрения качества внедренного продукта, так и с точки зрения реализации сложного функционала в рамках существующей информационной системы. В результате банк получил возможность закрывать большее количество бизнес-задач, используя при этом привычную, удобную систему с интуитивно-понятным интерфейсом. Все это стало залогом успешного и своевременного старта промышленной эксплуатации системы, в ходе которого Альфа-Банк получил прозрачный учет, возможность масштабирования решения и его дальнейшей централизации», - сказал Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS.

«Одна из ключевых особенностей проекта в том, что он реализован с использованием методологии Agile. Мы выполняли разработку и тестирование решения на базе сценариев, последовательно реализованных в рамках четырех спринтов трехнедельными циклами. Каждый спринт состоял из разработки, настройки и тестирования с пользователями прототипа функционала системы. В ходе проекта на специальных воркшопах мы демонстрировали решение пользователям, обучали их работе с системой и с планируемым функционалом. Всего мы обучили около 300 бизнес-пользователей и сотрудников службы поддержки в Москве и регионах», - отметил Александр Шавергин, руководитель проекта со стороны msg Plaut.

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