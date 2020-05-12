Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

В банкоматах «Открытия» стал доступен сервис пополнения карт сторонних банков

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Банк «Открытие» объявил о запуске возможности пополнения в своих банкоматах карт любых банков, расположенных на территории РФ. Опция доступна на всех устройствах «Открытия» с функцией cash-in, которых на сегодняшний день более 3500 по всей стране. Сервисом могут воспользоваться держатели дебетовых карт платежных систем Visa, MasterCard и МИР, эмитированных любым российским банком.

Комиссия за пользование функционалом cash-in составит 1% от суммы зачисления (минимум 100 руб.) для владельцев карт Visa и MasterCard. Держателям карт МИР, а также любых карт, выпущенных банками-партнерами «Открытия», сервис предоставляется бесплатно. Среди партнерских кредитных организаций с доступным сервисом бесплатного пополнения карт Альфа-банк, Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Росгосстрах Банк, Банк «Зенит», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Модульбанк, БКС Банк, Веста банк, Talkbank и СКБ-Банк.

«Мы рады стать своим банком для такого количества людей, ведь теперь они могут пользоваться нашими банкоматами так же, как пользуются устройствами банков, которые выпускали их карты. Это особенно важно во время самоизоляции, когда не всегда есть возможность дойти до ближайшего банкомата привычного банка. Мы активно развиваем каналы дистанционного обслуживания, в том числе добавляем новый функционал и расширяем партнерскую банкоматную сеть, чтобы обеспечить высококлассный банковский сервис как своим клиентам, так и клиентам банков-партнеров», - отметил Александр Дынин, директор департамента эквайринга банка «Открытие».

С 2019 года в банке «Открытие» стартовала партнерская программа с услугой бесплатного снятия наличных по всей объединенной банкоматной сети, которая насчитывает около 36500 устройств на территории всей страны.



Другие материалы рубрики

Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая

Онлайн-конференция CNews «Цифровая трансформация в новых условиях» состоится 14 мая

Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая

Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая

Market.CNews запустил самый продвинутый агрегатор тарифов на CRM-системы

ОНЛАЙН-конференция CNews «Технологии для удаленной работы: решения и передовой опыт» состоится 29 апреля

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор камеры наружного видеонаблюдения IMOU Bullet Lite 2MP

Обзор терминала для сбора данных АТОЛ Smart.Pro

Как выбрать насос для дачи: советы ZOOM

Как отличить поддельные картриджи от оригинальных: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Суперманевременный дрон копирует комара

Новому реактивному двигателю не нужно топливо

Самозаживляющийся полимер восстановился без внешней помощи

Электропроводящие чернила делают любую поверхность интерактивной
Показать еще
Технология месяца

Почему российские компании переходят на новую Exadata X8M

Алексей Курочка

директор Oracle Systems в России и СНГ

Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Как понять, что компании пора внедрять виртуальных роботов