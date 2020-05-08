Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

В приложении «Сбербанк бизнес онлайн» стал доступен голосовой набор

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк объявил о том, что пользователям мобильного приложения «Сбербанк бизнес онлайн» (интернет-банкинг для юрлиц) теперь доступен голосовой набор: предприниматели могут надиктовать голосом любое сообщение в диалоге с оператором или ботом. Это позволяет получить консультацию даже в тех ситуациях, когда некомфортно печатать или сложно сформулировать вопрос.

В разработанном решении используются технологии распознавания речи, разработанные SberDevices. На этапе тестирования технология показала хорошее качество распознавания специфических для юридических лиц терминов и будет постоянно дообучаться на новых данных. Сервис уже доступен 50% пользователей, установивших обновленную версию Сбербанк Бизнес Онлайн, на платформах iOS и Android. 100-процентная доступность сервиса будет обеспечена до конца мая.

Сергей Леханов, директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка, отметил: «Мы внедрили эту технологию, отвечая потребностям предпринимателей, которые уже привыкли к голосовому набору в других каналах коммуникаций. В наших ближайших планах — предоставить новый формат взаимодействия с банком всем корпоративным клиентам. В будущем наши клиенты смогут отправлять звуковые дорожки и общаться с голосовым ассистентом — полноценным помощником, с которым можно будет обсуждать различные вопросы развития бизнеса».

Другие материалы рубрики

Онлайн-конференция CNews «Цифровая трансформация в новых условиях» состоится 14 мая

Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая

Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая

Market.CNews запустил самый продвинутый агрегатор тарифов на CRM-системы

ОНЛАЙН-конференция CNews «Технологии для удаленной работы: решения и передовой опыт» состоится 29 апреля

ОНЛАЙН-конференция CNews «Облачные технологии: реальные возможности в новых условиях» состоится 19 мая

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как оцифровать аудиокассеты в домашних условиях

Лучшие смартфоны 2020 года: выбор ZOOM

Как ускорить Wi-Fi в условиях самоизоляции: 5 советов от ZOOM

Сушильные и стирально-сушильные машины: разрушаем мифы

Показать еще

Наука

Самозаживляющийся полимер восстановился без внешней помощи

Электропроводящие чернила делают любую поверхность интерактивной

Умный гидрогель для охлаждения смартфонов преобразует тепло в электричество

Еще один шаг к успешному хранению данных в ДНК сделан
Показать еще
Технология месяца

Почему российские компании переходят на новую Exadata X8M

Алексей Курочка

директор Oracle Systems в России и СНГ

Решение месяца

Какие СХД выбирают компании со стремительно растущими объемами данных

Игорь Буланов

руководитель отдела инфраструктурных сервисов ABBYY

ABBYY
От ICQ к CRM: как цифровизируется спичечная промышленность Как понять, что компании пора внедрять виртуальных роботов