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ВТБ втрое увеличил лимит на переводы в СБП

ИТ в банках

С 1 мая 2020 г. максимальная сумма разового перевода в Системе быстрых платежей для клиентов ВТБ возрастает до 50 тыс. руб. за раз. Об этом CNews сообщили в пресс-службе банка. Ранее лимит одной транзакции был ограничен 15 тыс. Ежемесячный лимит сохранился на уровне 300 тыс. руб.

В настоящее время в ВТБ продолжают действовать нулевые тарифы на переводы в рамках Системы быстрых платежей. Бесплатное обслуживание для своих клиентов банк установил с 1 января 2020 г.

«С момента запуска Системы быстрых платежей клиенты ВТБ отправили свыше уже 3,2 млн переводов по номеру телефону общим объемом свыше 21,5 млрд руб. Популярность сервиса возрастает благодаря простоте переводов по номеру телефона получателя, средний чек одной операции составляет около 10 тыс. руб., при этом мы видим тенденцию к его увеличению. Для удобства повседневного использования СБП нашими клиентами мы расширяем возможность проведения операций в системе. Теперь перевести деньги родным или друзьям будет еще проще и быстрее», – отметил Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

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