Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

ВТБ предлагает онлайн-покупку ценных бумаг

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

ВТБ одним из первых на рынке запускает сервис по покупке ценных бумаг в режиме онлайн и без визита в отделение. Услуга доступна клиентам ВТБ в интернет- и мобильном банке. По прогнозам банка, сервис позволит увеличить число клиентов ВТБ, зарегистрированных в системе торгов Московской биржи, до 1 млн человек.

На сегодняшний день клиенты ВТБ могут купить облигации ВТБ или ОФЗ-н прямо с мастер-счета. В ближайшее время в линейке ценных бумаг появятся биржевые паевые инвестиционные фонды в разных валютах.

Нативный интерфейс ВТБ-Онлайн прост и удобен в использовании, как для опытных, так и для начинающих инвесторов. Чтобы приобрести ценные бумаги пользователю необходимо зайти в раздел «Инвестиции» и совершить покупку. Минимальная сумма инвестиций составляет 10 тысяч рублей.

«Сделать инвестиции максимально простыми, понятными и доступными во всех каналах – наша стратегическая задача. Теперь в единой системе ВТБ-Онлайн клиентам будет доступна покупка облигаций ВТБ и ОФЗ-н – базовых инструментов для начинающих инвесторов. Если же клиенту интересен более широкий перечень бумаг, он сможет установить приложение «ВТБ Мои Инвестиции», которое представляет собой полноценный торговый терминал и дает доступ более чем к 5000 инструментов. Мы верим, что в скором времени инвестиции станут неотъемлемой частью сбережений для каждой семьи», — сказал Владимир Потапов, руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ — главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиций.

«Мы видим интерес розничных клиентов ВТБ к инвестиционным продуктам, и наша задача — предложить комплексный сервис для решения их финансовых потребностей. Новый функционал позволит сделать инвестиции еще доступнее для населения. Клиенты смогут не только открыть вклад или накопительный счет в ВТБ-Онлайн, но и купить базовые ценные бумаги, — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

В 2019 году клиенты ВТБ открыли более 550 тысяч новых брокерских счетов, из них более 90% онлайн. Число клиентов ВТБ, зарегистрированных в системе торгов Московской биржи, за прошлый год увеличилось в два раза с 319 тыс. до 650 тыс. человек. Мы ожидаем, что до конца года их количество составит порядка 1 млн человек.



Другие материалы рубрики

Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая

Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая

Market.CNews запустил самый продвинутый агрегатор тарифов на CRM-системы

ОНЛАЙН-конференция CNews «Технологии для удаленной работы: решения и передовой опыт» состоится 29 апреля

ОНЛАЙН-конференция CNews «Облачные технологии: реальные возможности в новых условиях» состоится 19 мая

ОНЛАЙН-конференция CNews «HR-технологии в новых условиях» состоится 26 мая

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор внешнего SSD LaCie Rugged: неубиваемый малый

Как правильно установить телевизор и монитор: советы ZOOM

8 популярных мифов о пылесосах, которым не стоит верить

5 способов погулять, не выходя из дома: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Умный гидрогель для охлаждения смартфонов преобразует тепло в электричество

Еще один шаг к успешному хранению данных в ДНК сделан

Синтезирована самая сложная микрочастица в мире

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора
Показать еще
Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Решение месяца

Какие СХД выбирают компании со стремительно растущими объемами данных

Игорь Буланов

руководитель отдела инфраструктурных сервисов ABBYY

ABBYY
Какие HR-процессы можно доверить ботам Как понять, что компании пора внедрять виртуальных роботов