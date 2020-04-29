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Сбербанк запустит маркетплейс «Сберавто»

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк запустит маркетплейс «Сберавто» — многофункциональное мобильное приложение для поиска, купли и продажи новых и подержанных автомобилей у физических и юридических лиц, а также для оформления автокредита и страхования машин.

Новый для российского рынка сервис решит такие проблемы клиентов, как непрозрачное ценообразование, утомительные переговоры и позволит избежать общения с недобросовестными продавцами и «серыми» дилерами. Важно, что все действия по покупке автомобиля — от выбора до доставки — можно будет осуществить не выходя из дома. Доставка автомобиля «до двери» будет доступна для клиентов сервиса в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах (в пределах одного города). «Сберавто» будет единой точкой входа для физических (покупателей и продавцов) и юридических лиц (автодилеров).

Приобретая машину на «Сберавто», клиент сможет оформить весь пакет документов, подобрать оптимальную страховку и подать заявку на кредит онлайн. Сделки на «Сберавто» будут безопасными: доступ к приложению получат только проверенные дилеры, банк обеспечит юридическое сопровождение и защиту сделки. Персональный онлайн-консьерж поможет выбрать авто, договориться с дилером и подготовить документы.

Для автодилеров так называемый «End-to-End» сервис станет эффективным каналом продвижения своих услуг, сэкономит время на оформлении документации и ускорит сопровождение сделки.

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, отметил: «Это новый этап развития экосистемы Сбербанка, которая органично выстраивается вокруг жизненно важных потребностей наших клиентов. Автомобиль — неотъемлемый элемент жизни современного человека и должен вызывать приятные чувства, однако сегодня вопросы, связанные с его покупкой и продажей, порой отнимают много времени, сил и нервов. Компетенции банка в части строительства маркетплейсов в различных отраслях и новейшие IT-разработки, глубокое понимание рынка помогают нам создавать удобные цифровые сервисы на каждый день. Мы уже реализовали очень успешный проект жилой недвижимости ДомКлик, который позволяет найти жилье, получить ипотеку, зарегистрировать квартиру и приобрести весь комплекс сопутствующих услуг. Пришло время для аналогичного сервиса, который кардинально изменит клиентский опыт в сфере покупки и продажи авто».

Пользователи «Сберавто» также получат возможность входить в мобильное приложение при помощи единой системы авторизации Sberbank ID, которая позволяет экономить время и осуществлять удобный и безопасный вход в цифровые продукты и сервисы Сбербанка без использования логина и пароля.

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