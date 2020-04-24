«Сбербанк онлайн» пополнил список способов оплаты услуг связи Danycom.Mobile

Мобильный оператор Danycom.Mobile, входящий в ГК Danycom, и Сбербанк запустили новый сервис оплаты услуг через мобильное приложение «Сбербанк онлайн». Комиссия для держателей карт Сбербанка при безналичном пополнении баланса не взимается.

Для оплаты услуг связи через «Сбербанк онлайн» абонент Danycom.Mobile должен открыть в приложении раздел «Платеж или перевод», затем – «Мобильная связь», выбрать в меню Danycom или «Мобильная связь, оплата любого номера телефона», указать номер телефона, сумму и нажать кнопки «Продолжить» и «Оплатить». Кроме того, пополнить счет номера Danycom.Mobile без комиссии можно на сайте банка и через терминалы. Минимальная сумма платежа составляет 10 руб.

«Мы постоянно работаем над расширением партнерской сети. Операции в мобильных приложениях не вызывают сложностей, а денежные средства быстро зачисляются на счет абонента. Возможность оплатить услуги Danycom.Mobile через "Сбербанк онлайн" – это то, чего от нас ждали наши абоненты. Сегодня это стало возможным», – сказал ИТ-директор ГК Danycom Артем Журавлев.

Абоненты Danycom.Mobile также могут пополнять счета через мобильные приложения банка «Хоум кредит», Альфа-банка, «Авангарда», ВТБ, Райффайзенбанка и «Тинькофф банка». Кроме того, доступны партнерские электронные терминалы по всей стране (Cyberplat, «Форвард мобайл»), виртуальный кошелек Qiwi, мобильное приложение «Мой Danycom» и «Личный кабинет» на сайте оператора. Провести платежи можно с карт Visa, Mastercard или «Мир».