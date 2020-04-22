Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Интеграция
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

R-Style Softlab предложил банкам сервис денежных переводов через СБП

ИТ в банках

R-Style Softlab реализовал в системе RS-Retail v. 5.5, предназначенной для автоматизации розничных банковских услуг, функциональность денежных переводов через Систему быстрых платежей (СБП). Кредитно-финансовые учреждения, использующие RS-Retail v. 5.5, смогут предоставить клиентам сервис денежных переводов между физическими лицами через СБП.

Специалисты R-Style Softlab реализовали дистрибутивную интеграцию между RS-Retail v. 5.5 и модулем из линейки программных продуктов RS-Connect для онлайн-обмена данными с государственными информационными системами (ГИС) — «RS-Connect. Обмен с СБП». Данный модуль выступает в роли маршрутизатора и адаптера для взаимодействия между системами ДБО банка, АБС и операционным платежным и клиринговым центром СБП.

При выполнении платежа со стороны банка получателя на счете плательщика в RS-Retail v. 5.5 резервируется необходимая для перевода сумма, после подтверждения платежа операционным платежным и клиринговым центром СБП данная сумма списывается. Для обеспечения доступности информации о получателе платежа СБП в модуле «RS-Connect. Обмен с СБП» есть возможность кэширования данных. Даже если система RS-Retail v. 5.5 недоступна, информация о получателе для проведения платежа через СБП будет обработана корректно.

Благодаря взаимодействию с Системой быстрых платежей кредитно-финансовые организации обеспечивают клиентам — физическим лицам круглосуточный сервис мгновенных денежных переводов на сумму до 600 тыс. руб. по номеру мобильного телефона в любой банк, являющийся участником СБП. Кредитно-финансовые организации — участники СБП встраивают функциональность совершения быстрых платежей в свои онлайн-сервисы. Перевод денежных средств с помощью быстрых платежей производится за счет ликвидности для быстрых платежей, установленной банком — участником СБП.

«В условиях быстро меняющейся ситуации на банковском рынке и постоянно развивающихся технологий мы оперативно дорабатываем программные продукты, чтобы кредитные организации — наши клиенты могли выполнять требования законодательства и предлагать пользователям — физическим лицам удобные финансовые услуги, — сказала Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — Сервис по переводу денежных средств через Систему быстрых платежей поможет банкам повысить лояльность клиентов и увеличить доходность».



Другие материалы рубрики

ОНЛАЙН-конференция CNews «HR-технологии в новых условиях» состоится 26 мая

ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в ритейле и логистике: точки роста и векторы развития» состоится 21 апреля

ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля

В ВТБ массовый исход ИТ-руководителей

ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность в новых условиях»

ВТБ раздробил 15-миллиардный ИТ-заказ на 10 частей. Кому достался этот мегаподряд

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как рисовать как профи: лучшие графические планшеты

Как выбрать беговую дорожку для дома: советы ZOOM

Вместо шашлыков на майские: лучшие электрогрили

Лучшие беспроводные наушники весны 2020 года: выбор ZOOM
Показать еще

Наука

Синтезирована самая сложная микрочастица в мире

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы
Показать еще
Технология месяца

На рынке сейчас «взрыв» данных. Мы стараемся учесть все, что влияет на медиа

Василий Кузьмин

директор по работе с большими данными Mediascope

Mediascope
Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Какие HR-процессы можно доверить ботам Cisco: Пандемия увеличила нагрузки на сети, что критично для многих предприятий