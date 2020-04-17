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ВТБ запустил международные онлайн-переводы с карты на карту

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Пользователи «ВТБ-онлайна» получили возможность совершать денежные переводы на карты клиентов иностранных банков. Максимальная сумма одного перевода составляет 150 тыс. руб., комиссия при этом составит 1,5%.

Теперь все клиенты «ВТБ-онлайна» смогут отправлять деньги на карты банков стран СНГ и дальнего зарубежья. В их перечень входят: Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Китай, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Эстония, Германия, Израиль, Италия, Румыния, Франция и Чехия.

Чтобы провести операцию необходимо в мобильном приложении или интернет-банке «ВТБ-онлайн» выбрать раздел «Переводы по миру» и нажать на поле «С карты на карту». Затем ввести данные получателя, информацию об отправителе и сумму перевода. После подтверждения операции деньги мгновенно поступят на счет. Списание происходит в рублях, зачисления - в валюте карты получателя.

«Раньше в "ВТБ-онлайн" средства можно было перевести на иностранные счета только с помощью услуги "SWIFT перевод", суммы зачислялись в течение 3-5 дней. Сейчас мы добавили возможность переводов по миру с карты на карту, и деньги поступают на другой счет мгновенно. Это особенно важно, учитывая запрос клиентов на оперативность, а также актуально в условиях режима самоизоляции практически во всех странах. ВТБ планирует развивать сервис, увеличивая число стран и запуская дополнительные услуги переводов по миру, которые будут еще удобнее и дешевле для наших клиентов», — сказал Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

За время работы сервиса в пилотном режиме самыми популярными странами по количеству переводов среди клиентов «ВТБ-онлайна» стали Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, Чехия и Молдова.

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