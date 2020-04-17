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Сбербанк запустил пакет услуг «ВЭД без границ»

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк разработал комплексное решение для новых и действующих клиентов — участников ВЭД, которое позволит сэкономить на валютном контроле, снизить стоимость операции по переводу денежных средств за рубеж и получить выгодный курс покупки/продажи иностранной валюты.

Подключив данный пакет, клиент получает следующие услуги: бесплатное открытие двух счетов — рублевый и один валютный счет в евро, долларах или юанях; льготный валютный контроль с комиссией 0,1% от суммы операций, при этом минимальная сумма операции — $10; выгодный валютный перевод с комиссией 0,1% от суммы перевода. Минимальная сумма операции — $15, максимальная — $200; помощь персонального менеджера, который возьмет на себя работу с документами, проконсультирует по вопросам ВЭД.

Также в пакет включены: выгодный курс обмена валюты; индивидуальный курс от $100 000 (чем больше объем конвертации валюты, тем меньше курс); накопительная система, когда учитываются все операции по обмену валюты с момента подключения пакета услуг.

Заполнить заявку на подключение и получить подробную информацию о пакете услуг можно на сайте банка.

Наталья Голудина, советник заместителя председателя правления Сбербанка, отметила: «Пакет услуг "ВЭД без границ" подходит как для клиентов с действующими контрактами, так и для клиентов, которые только планируют заключать внешнеторговые контракты и пока не понимают всех тонкостей валютного законодательства. Экономия при подключенном пакете услуг для предпринимателя составит 30% от стандартного тарифа за валютный контроль и 70% — за валютные переводы».

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