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Модульбанк запустил b2b-маркетплейс для поддержки малого бизнеса

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Модульбанк запустил «Антивирус-маркет» — сервис «Поддержи своих». Это b2b-площадка взаимопомощи со скидками, сервисами и предложениями, которые облегчат предпринимателям жизнь во время карантина и помогут сэкономить до 50% бюджета на подрядчиков.

На площадке уже сейчас можно найти скидки на закупку антисептиков, услуги доставки, кейтеринг, маркетинговые, юридические услуги и не только. Там же можно найти специальные карантинные предложения от Модульбанка, например, есть возможность получить повышенный кэшбек по ряду категорий, антикризисный тариф и другие опции.

За неделю с момента запуска сервиса более 1 500 предпринимателей подали заявки на размещение своих объявлений на площадке. Организаторы уже обработали и разместили более 150 заявок, и предприниматели получили первых клиентов. В среднем, площадка позволяет бизнесу экономить от 10 до 50% на предоставляемые услуги. Уже сегодня это один из самых крупных b2b-маркетплейсов России.

«Модульбанк всегда предлагает продукты и сервисы, которые помогают предпринимателям становиться сильнее и конкурентоспособнее. Сейчас это особенно важно. Мы верим, что в сложные времена надо объединяться и действовать сообща», - сказала Светлана Годлина, управляющий директор Модульбанка, лидер направления расчетно-кассового обслуживания.

Чтобы разместить свое объявление, нужно дать скидку или специальное предложение на свои услуги, товары или продукты. Команда Модульбанка активно привлекает новых партнеров, чтобы развивать площадку, и договаривается с ними о специальных условиях для предпринимателей. Кроме того, организаторы постоянно мониторят новости крупных игроков и добавляют на площадку скидки и спецпредложения, которые сейчас доступны на рынке.

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