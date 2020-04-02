«Точка» отменила плату за услуги комплаенс на фоне коронавируса

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» сделал бесплатным ряд комплаенс-сервисов чтобы поддержать бизнес в период пандемии. Это поможет компаниям обезопасить свой бизнес без лишних затрат и избежать проблем с законом 115-ФЗ. Бесплатными стали проверка компании/контрагента и базовый набор услуг комплаенс-ассистента.

Весь апрель все желающие смогут бесплатно воспользоваться расширенной опцией проверки компании. В ходе такой проверки Точка собирает информацию о юрлице из открытых источников и черных списков и при необходимости формирует список рекомендаций. Чтобы воспользоваться сервисом, не обязательно быть клиентом Точки: любой человек может воспользоваться сервисом на сайте банка. Количество бесплатных проверок тоже не ограничено.

Услуги комплаенс-ассистента в базовой версии также стали бесплатными. В течение 30 дней с момента подключения клиенты смогут получить консультацию специалиста, заказать анализ выписки по банковским операциям и выполнить 5 проверок контрагентов с помощью комплаенс-ассистента. Выписка покажет, есть ли опасные или нестандартные операции, что критичного или неправильного делает клиент по счёту. Комплаенс-ассистент поможет разобраться в тонкостях проведения операций, снизить риск запроса документов и избежать вопросов к бизнесу со стороны государственных органов. Он проконсультирует по налогам, снятию наличных, переводам на личный счёт и многому другому.