Мобильность
Как производители смартфонов используют данные пользователей
О чем думает бизнес
Что приносит бизнесу автоматизация работы над проектами
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Сервис доставки в мобильном приложении Сбербанка стал доступен в 22 регионах России

ПО Софт Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Сбербанк запустил в своем мобильном приложении для держателей карт услугу доставки посылок и корреспонденции. Оператором доставки выступает компания экосистемы Сбербанка — «Сберлогистика».

Кнопка «Отправить посылку» появилась в меню на главном экране приложения «Сбербанк онлайн» и доступна более чем 23 млн пользователей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, во Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Хабаровске и Челябинске.

Отправить посылку пользователи «Сбербанк онлайн» могут, во-первых, с курьером с помощью продукта «Сберкурьер» по цене от 370 руб. При этом собственные курьерские службы «Сберлогистики» по всей стране обеспечены всеми необходимыми средствами защиты (маски по стандарту FFP3, перчатки, антисептики) и работают по алгоритмам бесконтактной доставки.

Во-вторых, на условиях продукта «Сберпосылка» отправление можно сделать, также избежав лишних контактов, через постаматы, которые работают как на прием посылок, так и на выдачу. Стоимость такой услуги в рамках специального промотарифа составляет всего 99 руб.

При оформлении посылки в приложении пользователи указывают город назначения, доступный для этого города способ доставки («Сберкурьер» или «Сберпосылка»), а также контактные данные получателя, его адрес или удобный пункт выдачи.

Для оплаты доставки через приложение необходимо указать вес посылки (до 5 или до 10 кг), габариты и, по желанию, ее оценочную стоимость для включения в тариф страхования. После оплаты из приложения можно сразу распечатать бланк и наклеить его на посылку. Это может также сделать курьер или сотрудник отделения банка, где действует пункт приема посылок.

Отправитель может воспользоваться бесплатной упаковкой в участвующих в программе отделениях банка или упаковать свою посылку самостоятельно. После сдачи посылки отправитель может отслеживать ее статус в приложении и с помощью SMS-уведомлений.

Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» блока «Розничный бизнес» Сбербанка, сказал: «Два месяца назад мы запустили отправку посылок через "Сбербанк онлайн" для Москвы, а сегодня рады рассказать, что география сервиса значительно расширилась. Это логичный шаг в развитии нефинансовых сервисов в приложении. Хочется, чтобы наши клиенты оставались на связи со своими родными и близкими — и не только в цифровом мире».

Сергей Малышев, генеральный директор «Сберлогистики», отметил: «Бесконтактная доставка — одна из ключевых социально значимых на сегодняшний день услуг, которая помогает людям соблюдать режим самоизоляции и противостоять распространению вируса. Наши курьерские, складские и транспортные службы по всей стране работают в штатном режиме, соблюдая все нормативы по срокам и качеству доставки, а также все санитарно-эпидемиологические требования защиты наших сотрудников и клиентов. Более того, мы активно расширяем географию присутствия, чтобы обеспечить сервисом доступной и качественной доставки наибольшее число людей, — ведь жизнь не останавливается».



Другие материалы рубрики

Американская ИТ-компания сделала «беспрецедентные шаги», чтобы ее ПО вошло в миллиардный проект Сбербанка

ВТБ и «Ростелеком» создали компанию для работы с большими данными

ИТ-тендер ВТБ на 15 миллиардов породил «сверхажиотажный спрос»

ВТБ выпустил бесплатную мобильную бухгалтерию для ИП со счетами в любом банке

«Рокетбанк» убьют. Qiwi потеряла на нем полтора миллиарда

Мошенники начали красть деньги граждан через онлайн-сервисы российских банков

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучший аналоговый гаджет: выбираем гейзерную кофеварку

Как выбрать ноутбук для школьника и студента: советы ZOOM

Вся информация о Sony PlayStation 5 и MS Xbox Series X: войны не будет?

Работаем в карантин: 10 лучших сервисов для проведения видеоконференций
Показать еще

Наука

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена

Загадку из квантовой механики ученые решили случайно

Бетельгейзе готовится к взрыву или ученые не правы?

Проблему квантовых повторителей могут решить алмазы
Показать еще
Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Точки роста

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Информационное моделирование приходит в строительную отрасль.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках