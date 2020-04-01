Мобильность
Как производители смартфонов используют данные пользователей
О чем думает бизнес
Что приносит бизнесу автоматизация работы над проектами
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Райффайзенбанк запустил новые пакеты РКС для компаний среднего бизнеса

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Райффайзенбанк разработал новые пакетные предложения по расчетно-кассовому обслуживанию для новых клиентов из сегмента среднего бизнеса. Благодаря новому предложению компании смогут сфокусироваться на бизнесе и передать решение финансовых задач международному банку. Новая линейка состоит из трех пакетов: ВЭД+, Валютный и Рублевый. Пакетные предложения доступны с 1 апреля.

«Райффайзенбанк глубоко изучает бизнес корпоративных клиентов и предлагает решения, наиболее полно отвечающие конкретным задачам. В новых пакетных предложениях мы смогли представить все необходимые для компаний среднего бизнеса услуги и сервисы. Самое важное – мы создаем ценность для клиента, отталкиваясь от его потребностей», – сказала Наталья Москаленко, руководитель направления по развитию корпоративных расчетных продуктов Райффайзенбанка.

Флагманским предложением среди новых пакетов стал пакет «ВЭД+». Это комплексное предложение для компаний среднего бизнеса, чья работа тесно связана с внешнеэкономической деятельностью (ВЭД).

«На наш взгляд, это лучшее предложение на рынке для компаний в сфере ВЭД. Не только потому, что мы предлагаем один из самых выгодных тарифов, но потому, что пакет включает в себя множество самых востребованных сервисов и услуг», – сказала Елена Вознесенская руководитель направления по развитию валютного контроля Райффайзенбанка.

Комиссия за валютные платежи и валютный контроль составит по 0,05% - конкурентный тариф для рынка. При этом в пакет включено 400 рублевых платежей, выпуск таможенной карты, выписки в формате SWIFT, персональный менеджер валютного контроля, платежи в продленный операционный день. Кроме того, пакет «ВЭД+» предусматривает, что банк не будет брать комиссию за переводы физическим лицам – такого на рынке не предлагает ни один банк.

Данный пакет будет полезен компаниям из среднего бизнеса, которые совершают много рублевых платежей. Его преимущество в том, что он включает все необходимые сервисы: рублевые платежи без ограничений, в том числе в продленный операционный день, идентификация входящих платежей, постоянное платежное поручение, пулы. За валютные платежи и валютный контроль установлены тарифы в 0,2% и 0,15% соответственно.

Райффайзенбанк предусмотрел пакет и для клиентов среднего бизнеса с небольшим количеством валютных контрактов, с тарифами за валютные платежи и валютный контроль в размере 0,1%. При этом в него входят дополнительные сервисы, как таможенная карта, выписки в формате SWIFT и 100 рублевых платежей.

«Райффайзенбанк выступает ценным союзником в решении бизнес-задач своих корпоративных клиентов. Средний бизнес является приоритетом для Райффайзенбанка, мы видим большое будущее у компаний из этого сегмента. Мы обеспечиваем высокий уровень сервиса, детально изучаем их бизнес, что позволяет банку наращивать высокими темпами размер бизнеса с такими предприятиями. Мы уверены, что новый пакет продуктов будет отвечать потребностям компаний среднего бизнеса в полном объеме», – отметила Анна Епифанова, руководитель отдела корпоративных расчетных продуктов Райффайзенбанка.



Другие материалы рубрики

Американская ИТ-компания сделала «беспрецедентные шаги», чтобы ее ПО вошло в миллиардный проект Сбербанка

ВТБ и «Ростелеком» создали компанию для работы с большими данными

ИТ-тендер ВТБ на 15 миллиардов породил «сверхажиотажный спрос»

ВТБ выпустил бесплатную мобильную бухгалтерию для ИП со счетами в любом банке

«Рокетбанк» убьют. Qiwi потеряла на нем полтора миллиарда

Мошенники начали красть деньги граждан через онлайн-сервисы российских банков

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучший аналоговый гаджет: выбираем гейзерную кофеварку

Как выбрать ноутбук для школьника и студента: советы ZOOM

Вся информация о Sony PlayStation 5 и MS Xbox Series X: войны не будет?

Работаем в карантин: 10 лучших сервисов для проведения видеоконференций
Показать еще

Наука

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена

Загадку из квантовой механики ученые решили случайно

Бетельгейзе готовится к взрыву или ученые не правы?

Проблему квантовых повторителей могут решить алмазы
Показать еще
Технология месяца

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Необходимо решить ряд вопросов,  в первую очередь — с обеспечением безопасности.

Точки роста

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Информационное моделирование приходит в строительную отрасль.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках