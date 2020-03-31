Wildberries и банк «Открытие» запустили онлайн-кредитование СМБ

Wildberries в партнерстве с банком «Открытие» разработала сервис экспресс-кредитования поставщиков на специальных условиях. Сервис работает в режиме онлайн. Как рассчитывают в «Открытии» и Wildberries, данная инициатива позволит оказать дополнительную поддержку малому и среднему бизнесу в условиях неопределенной экономической ситуации и ускорит рост ассортимента российских предпринимателей на онлайн-площадке.

На портале для поставщиков Wildberries заработал сервис онлайн-кредитования. Партнеры Wildberries могут запросить кредит на сумму до 10 млн рублей на срок до 2-х лет с процентной ставкой от 9,5%. Кредитные средства можно получить под залог товара в обороте Wildberries — это повышает вероятность одобрения кредита банком и позволяет партнерам компании снизить собственные финансовые риски.

Оформить и получить экспресс-кредит от Wildberries и банка «Открытие» можно онлайн. Для этого предпринимателю необходимо подать заявку через личный кабинет на портале и подписать договор на открытие счета, который после одобрения кредита представитель банка доставит самостоятельно поставщикам из 22 городов России. Для получения кредита не требуется собирать дополнительные документы или искать поручителя. Денежные средства перечисляются на расчетный счет поставщика в течение нескольких часов после акцепта банком заявления клиента. Комиссия за выдачу и сопровождение кредита отсутствует, а средства для погашения кредита банк самостоятельно списывает с расчетного счета клиента.

«Мы стремимся сделать работу с Wildberries простой и удобной, и предоставить нашим партнерам современные инструменты, позволяющие эффективно управлять их бизнесом. Компания сотрудничает с 24 тыс. поставщиками, около 15 тыс. являются представителями малого и среднего бизнеса, для которых, в первую очередь, и разрабатывался данный сервис. Онлайн-кредитование поможет оперативно получить доступ к необходимым денежным средствам, а сниженные процентные ставки – оптимизировать затраты. Дополнительные кредитные средства позволят нашим поставщикам расширить ассортимент товаров на онлайн-площадке и нарастить собственные продажи», – сказала Татьяна Бакальчук, генеральный директор Wildberries.

«Поддержка малого и среднего бизнеса — одно из приоритетных направлений в работе банка «Открытие». Мы работаем над простыми и эффективными решениями, которые позволяют создавать комфортные условия для работы предпринимателей, стремимся защитить и поддержать их бизнес. Одно из таких решений — партнерская программа с Wildberries. Наше предложение позволит бизнесу оперативно получить необходимые ресурсы на выгодных условиях, поддержать свое дело в непростой ситуации», — отметил заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.