Интеграция
Может ли аналитика поднять оборот компании в 2,5 раза
О чем думает бизнес
Как ИТ помогают все успевать и сдавать проекты в срок
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Сбербанк страхование» начало онлайн-прием документов на выплаты по всем видам страхования для граждан

ПО Софт Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Дочерняя страховая компания Сбербанка «Сбербанк страхование» с 27 марта 2020 г. начала принимать через мобильное приложение «Сбербанк. Осмотр» заявления на урегулирование убытков по страхованию от несчастных случаев и по страхованию банковских карт. Помимо этого, как и ранее, мобильным приложением могут воспользоваться клиенты по страхованию имущества физлиц, включая ипотечное страхование.

Для того, чтобы передать документы на выплату через мобильное приложение первый раз, необходимо обратиться в контактный центр СК «Сбербанк страхование». Оператор пришлет клиенту ссылку на приложение «Сбербанк. Осмотр» для установки на мобильный телефон. С помощью приложения клиент может провести самостоятельный осмотр поврежденного имущества по встроенной инструкции, проверить предзаполненное заявление, приложить пакет документов в электронном виде, которые компания также проверит онлайн, и подписать заявление электронной подписью. После этого цифровой пакет документов попадает на экспертизу и расчет возмещения ущерба. Клиент получает выплату в течение 5 дней с момента подачи всех обязательных документов.

Подать документы на дистанционное урегулирование убытков по страхованию выезжающих за рубеж можно по электронной почте клиентского сервиса компании.

Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка, сказала: «В связи с распространением коронавирусной инфекции мы стремимся сделать дистанционными максимальное количество сервисов для наших клиентов. Мобильное приложение "Сбербанк. Осмотр" становится доступным для клиентов по всем видам рискового страхования. Этот сервис позволяет не только заявлять убытки онлайн, но и значительно — до пяти дней — сократить сроки выплат. В этом году мы внедрим в приложение дополнительные инструменты, благодаря которым сроки онлайн-урегулирования станут еще короче».

Другие материалы рубрики

ИТ-тендер ВТБ на 15 миллиардов породил «сверхажиотажный спрос»

ВТБ выпустил бесплатную мобильную бухгалтерию для ИП со счетами в любом банке

«Рокетбанк» убьют. Qiwi потеряла на нем полтора миллиарда

Мошенники начали красть деньги граждан через онлайн-сервисы российских банков

ИИ Сбербанка будут развивать преступники за минимальную зарплату

Бандитские разборки, горючая кровля и другие причины «падения» облачных ЦОД

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие гарнитуры для работы за компьютером: выбор ZOOM

Лучшие флэш-накопители с USB-C: выбор ZOOM

Выбираем технику для уборки в доме: советы ZOOM

Как и где хранить запас продуктов в городской квартире: лучшие гаджеты
Показать еще

Наука

Проблему квантовых повторителей могут решить алмазы

Социальная изоляция может привести к необратимым последствиям

Новое покрытие для смартфонов убивает болезнетворные бактерии

Как человеческий мозг распознает лица
Показать еще
Персона месяца

Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии

Кенес Ракишев

казахстанский миллионер, создатель криптосмартфона

Технология месяца

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Необходимо решить ряд вопросов,  в первую очередь — с обеспечением безопасности.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Облачная цифровизация и DevSecOps решают проблему загрузки сотрудников рутиной