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Райффайзенбанк и СКБ «Контур» интегрировали системы для сделок по факторингу

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Райффайзенбанк и «Контур.Факторинг» (СКБ «Контур») провели интеграцию по АPI для упрощения электронного документооборота (ЭДО) клиентов по факторингу.

Интеграция упростит и значительно ускорит процесс получения финансирования для поставщиков. Все отгрузки, совершенные поставщиком с применением системы ЭДО от СКБ «Контур», автоматически попадают в Raiffeisenbank Factoring Online и доступны для финансирования. Ранее поставщикам было необходимо отправлять такие документы самостоятельно.

«Факторинг в Райффайзенбанке – это современный, простой и быстрый способ получения финансирования при расчетах с контрагентами. Наша цель – максимально автоматизировать, упростить и ускорить процессы для наших клиентов. Интеграция с Контуром.Факторингом - еще один шаг в этом направлении. Мы рады сотрудничеству и продолжим совершенствовать процессы для удобства как поставщиков, так и дебиторов», - сказал Андрей Захаров, руководитель направления по развитию факторинга Райффайзенбанка.

«Сегодня электронный факторинг — как никогда актуальный бесконтактный способ взаимодействия участников сделки. Обмен документами без участия человека позволяет существенно сократить трудозатраты и при этом оперативно профинансировать поставку — всего за пару часов. Интеграция с системой электронного факторинга гарантирует передачу документов в неизменном виде, обеспечивая должный уровень надежности и достоверности данных. Мы рады предложить нашим клиентам сотрудничество с еще одним крупным партнером — Райффайзенбанком», — отметила Динара Марданова, руководитель проекта «Контур.Факторинг» СКБ «Контур».

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