«Тинькофф» запустил платформу для ТО и ремонта автомобилей с кешбэком

«Тинькофф» запустил собственную онлайн-платформу «Тинькофф ремонт» для технического обслуживания и ремонта автомобилей с сервисной поддержкой «Тинькофф» и кешбэком до 15% за оплату услуг.

С помощью «Тинькофф ремонта» автовладельцы смогут записаться для ремонта и техобслуживания автомобиля в проверенные и надежные автосервисы по всей России. Все станции — партнеры «Тинькофф страхования», которые уже осуществляли ремонт машин для клиентов «Тинькофф» в рамках страховых случаев. Сейчас к сервису «Тинькофф ремонт» подключено более 10 станций технического обслуживания в Москве. До конца года список будет расширен до более 100 СТО по всей России.

«Тинькофф ремонт» — это банковская онлайн-платформа для ремонта автомобилей в партнерских автоцентрах с кешбэком. В отличие от других агрегаторов автоуслуг сервис «Тинькофф»: позволяет записаться на ремонт прямо на сайте компании (не нужно переходить на сайт партнеров); не взимает с клиентов комиссий; предоставляет клиентам сервисную поддержку в ходе ремонта: дает консультации, проверяет сметы и качество работ; возвращает клиентам часть стоимости услуг в виде кешбэка.

Чтобы записаться на ремонт, на сайте в разделе «Тинькофф ремонт» (вкладка «Тинькофф страхование») нужно выбрать станцию технического обслуживания и заполнить анкету: указать модель автомобиля и список работ — плановое ТО, замену тормозных колодок или масла, сход-развал, комплексную диагностику и пр. Все автосервисы можно отсортировать по ближайшей станции метро (или посмотреть на карте), выбрать официального дилера или сертифицированный сервис, указать желаемые дату и время, VIN автомобиля и свои контакты. Направление на ремонт придет на электронную почту автовладельца.

Чтобы получить кешбэк до 15% на ремонтные работы, клиенту нужно расплатиться за услуги автосервиса любой картой «Тинькофф».

Гарантию на ремонтные работы дает станция технического обслуживания. При этом ремонт автомобилей ведется под строгим контролем специалистов «Тинькофф». По просьбе клиента они могут: проверить смету для ремонта авто: эксперт оценит список работ и сообщит, нет ли в нем лишних позиций или завышенных цен; связаться с мастером по ремонту для уточнения любых вопросов; дать консультацию по обслуживанию автомобиля в любое время суток по телефону или в чате мобильного приложения Тинькофф.

Андрей Кирейко, вице-президент, директор по развитию страхового бизнеса «Тинькофф», сказал: «Каждый автовладелец рано или поздно сталкивается с проблемой поиска надежного автосервиса, который хорошо выполнит свою работу и не впишет в смету лишние услуги. Мы в "Тинькофф" решили уберизировать эту сферу и запустить платформу "Тинькофф ремонт". Это win-win решение для всех: станции техобслуживания получают новых клиентов, клиенты — качественный сервис, "Тинькофф" — лояльность автовладельцев. Мы начали тестировать платформу в 2019 г. и увидели хорошие результаты, поэтому решили масштабировать ее для всех клиентов. По нашим планам, до конца года сервисом воспользуются несколько сот тысяч автовладельцев. Мы также планируем увеличивать число партнерских станций техобслуживания, в том числе за счет крупнейших игроков рынка».

В будущем сервис «Тинькофф ремонт» также появится в суперприложении «Тинькофф».