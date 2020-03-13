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Банк «Открытие» модернизировал инфраструктуру хранения данных

Интеграция Инфраструктура ИТ в банках

Банк «Открытие» завершил проект модернизации инфраструктуры хранения данных на базе Hitachi Vantara. Партнером банка по реализации проекта выступила компания iCore.

Новые платформы систем хранения данных банк «Открытие» внедрил за полтора года. Реализации системы с инсталляцией оборудования Hitachi Vantara предшествовал всесторонний аудит, были категоризированы системы и хранимая на массивах информация, спроектировано целевое решение.

Реализация проекта позволила банку «Открытие»: создать частное облако «Открытия», в котором уже реализованы и доступны услуги infrastructure as a service, platform as a service, предоставляемые для внутренних заказчиков в режиме управляемого сервиса; качественно повысить надежность и доступность ключевых приложений и сервисов банка за счет применения систем хранения данных разного уровня доступности и производительности (Middle Range и HiEnd) в зависимости от нагруженности и критичности приложений и данных; создать новую SAN (сеть хранения данных) на базе наиболее современных и перспективных решений, тем самым обеспечив стабильность и увеличив быстродействие ее работы. Это оказывает позитивное влияние на все другие системы и приложения; обеспечить возможность быстрого масштабирования построенных платформ как для решения задач роста клиентской базы и объемов бизнеса, так и для создания новых услуг; разделить информацию на различных системах хранения в зависимости от типа и профиля нагрузки для исключения взаимного влияния и повышения быстродействия и стабильности работы приложений.

«Одной из ключевых задач проекта была унификация платформы хранения данных, поскольку ранее в банке эксплуатировались несколько разнородных информационных систем, оставшихся от банков, вошедших в состав "Открытия"», – сказал Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие».

«Внедрение Hitachi Vantara в банке "Открытие" — пример высокой эффективности сотрудничества двух профессиональных команд — ИТ-специалистов банка и инженеров iCore. Заказчик четко сформулировал задачу и на основании проведенного нами анализа имеющейся инфраструктуры хранения данных выбрал оптимальный вариант для дальнейшего развития — платформу инфраструктуры хранения данных Hitachi Vantara», — отметил генеральный директор iCore Руслан Демидов.

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