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Сбербанк открыл переводы в Армению по номеру телефона

ИТ в банках

Сбербанк сообщил о подключении первого партнера из Республики Армения к собственной экосистеме денежных переводов. Теперь пользователи мобильного приложения «Сбербанк онлайн» смогут переводить денежные средства на карты или счета клиентов цифрового банка Армении – Эвокабанка.

Для совершения перевода необходимо открыть раздел «За рубеж – По номеру телефона на карту/счет» в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» на iOS или Android и выбрать банк. Далее нужно указать номер мобильного телефона получателя, привязанного к его счету или банковской карте. Комиссия за перевод составит 1%, максимальная сумма перевода – 50 тыс. руб. в день. Перевод осуществляется в рублях и при зачислении на карту в Республике Армения автоматически конвертируется в валюту карты. Поступление перевода на карту получателя происходит мгновенно.

Кирилл Дмитриев, директор дивизиона «Платежи и переводы», сказал: «Республика Армения является для нас одним из ключевых направлений развития экосистемы денежных переводов, и мы рады подключению первого партнера – Эвокабанка. Ранее в Сбербанке не было такого простого и быстрого способа переводить деньги в этом направлении, поэтому я уверен, что наши клиенты по достоинству оценят уровень сервиса и скорость поступления денежных средств».

Карен Егиазарян, председатель правления Evocabank, сказал: «В России проживает множество наших соотечественников, которые периодически осуществляют денежные переводы своим близким и родственникам в Армению. С запуском нового цифрового продукта, задача быстрого и удобного получения денег из России для держателей банковских карт Evocabank будет существенно упрощена. Держатели карт Evocabank смогут не выходя из дома моментально получать деньги из России. Надеемся, что наше сотрудничество с крупнейшим банком России позволит обеспечить максимально комфортные условия для получения финансовых сервисов для клиентов наших банков».

В приложении «Сбербанк онлайн» также доступны переводы в такие финансовые учреждения СНГ как «Алиф банк», Ориёнбанк, «Международный банк Таджикистана», МДО «Имон интернешнл», МДО «Душанбе сити», «Коммерцбанк Таджикистана», «Спитамен банк», «Первый микрофинансовый банк» и «Банк Эсхата» (Таджикистан), КБ «Кыргызстан» и «Банк компаньон» (Киргизия), АКБ «Агробанк» (Узбекистан), «Капитал банк» (Азербайджан).

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