Безопасность
ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
ИТ-бизнес
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

В группе Societe Generale в России будет создана единая ИТ-инфраструктура

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Societe Generale объявила о создании единой ИТ-инфраструктуры для всех банков группы на базе ИТ-ресурсов Росбанка.

Для реализации этого проекта Росбанк получил лицензию на оказание телематических услуг связи внутри банковской группы.

«Получение лицензии позволит Росбанку создать единую информационную среду между различными банками Группы, что повысит защищенность внутри корпоративной сети, позволит сотрудникам Росбанка и дочерних компаний, включая Русфинанс Банк, использовать единую коммуникационную платформу. Это позволит ускорить взаимодействие между банками Группы и повысит операционную эффективность. Создание единой ИТ-инфраструктуры Росбанка – это продолжение стратегического вектора развития банка как современной высокотехнологичной финансовой организации», – отметила Наталья Воеводина, член правления - директор по операционной деятельности Росбанка.



Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия» состоится 12 марта

Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта

Из-за санкций Huawei откажется от своего облачного бренда в России и создаст новый со Сбербанком

Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта

Создан первый мобильный банк для российской мобильной ОС

Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Что подарить на 8 марта: 7 гаджетов для женщин

Обзор MagicBook Pro: первый 16-дюймовый ноутбук от Honor

Стоит ли покупать видеоняню: 9 хороших моделей

Лучшие ноутбуки до 60 000 рублей: выбор ZOOM
Показать еще
Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.

Технология месяца

NVMe: что нужно знать о новом интерфейсе?

«Датаемкие» решения требуют быстрых протоколов передачи данных.

Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника