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Сбербанк представил бизнес-карту для деловых поездок

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк запустил продукт «Бизнес карта для деловых поездок Visa» c повышенным кешбэком в категории «Тревел».

Бизнес-картой для деловых поездок можно оплачивать товары и услуги для бизнеса и расходы в командировках по всему миру — отели, авиа- и железнодорожные билеты, и другие покупки, без получения наличных под отчет и оформления платежек. За расчеты картой начисляется кешбэк — 2% за билеты, бронирование отелей, аренду автомобилей, транспорт и другие покупки в категории «Тревел» (с полным списком МСС-кодов, за покупки в которых начисляется повышенный кешбэк можно ознакомиться в условиях программы «Тревел-кешбэк», размещенных на сайте банка на странице «Бизнес-карта для деловых поездок») и 0,5 % за покупки в других категориях.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка, отметил: «Наши клиенты привыкли пользоваться бизнес-картами так же, как и обычными: оплачивать товары и услуги в интернете и торговых сетях, вносить и получать денежные средства со счета, оплачивать представительские расходы, совершать переводы с карты на карту. Все это экономит время предпринимателя. Новая бизнес-карта для деловых поездок позволит не только путешествовать с комфортом и экономить время, но и получать кешбэк за любые покупки для бизнеса. Накопленные баллы можно будет обменять на бонусные баллы партнёров ─ авиакомпаний и железнодорожных перевозчиков».

Юрий Топунов, директор департамента продуктов Visa в России, сказал: «Расширение эмиссии бизнес-карт – важное стратегическое направление для Visa в России, которое обладает высоким потенциалом. Предлагая компаниям и индивидуальным предпринимателям новый карточный продукт для деловых поездок и бизнес расходов, мы стремимся сделать оплату не просто удобной, но и выгодной. Мы рассчитываем, что новая бизнес-карта с кешбэком Visa Сбербанка позволит российским компаниям повысить эффективность расходов».

Для контроля расходов можно подключить СМС-информирование о каждой операции, а также установить лимиты по каждой бизнес-карте в интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Владельцам карты для деловых поездок Visa Сбербанка доступны актуальные скидки и предложения платежной системы.

Оформить карту можно оформить в интернет-банке для бизнеса «Сбербанк Бизнес Онлайн» или в офисе банка.

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