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Сбербанк совместно с компанией «ТОТ» разработал инструмент для аналитики туризма России

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Сбербанк совместно с компанией «ТОТ» представили новый инструмент для аналитики туризма в России — динамическую панель TourTech. Продукт помогает не только разработать стратегию развития туризма, но и оперативно отследить эффективность проводимых изменений.

Панель обладает уникальным охватом и глубиной данных и предоставляет информацию обо всех составляющих отрасли — от профиля туриста до инфраструктуры и рынка труда. TourTech проводит анализ в реальном времени: данные визуализированы в виде наглядных графиков и диаграмм. Вся информация проста для восприятия и комфортна для прочтения на любом устройстве.

Александр Белокопытов, вице-президент, руководитель дирекции по экосистеме юридических лиц, сказал: «Панель TourTech — новый инструмент для предприятий туристической сферы, который позволяет проводить изменения и отслеживать их эффективность в режиме реального времени и вовремя корректировать. Сбербанк в расширении своей экосистемы ориентируется на потребности клиентов и предлагает рынку удобные решения для всех его участников».

Александр Барсуков, генеральный директор «ТОТ», сказал: «С помощью TourTech пользователь сможет повысить доходность бизнеса и проанализировать событийный туризм, а встроенный модуль таргетинга позволит управлять туристическим потоком и влиять на него. Благодаря тому, что панель обладает глубокими данными по всем регионам, пользователи могут следить за динамикой в разных сферах отрасли, определять приоритеты развития инфраструктуры, конкурировать за инвестиции и оценить вклад туризма в экономику региона».

Подключение регионов к панели начнется с апреля 2020 г.



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