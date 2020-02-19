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«Сколково» и ВТБ будут совместно внедрять инновации

Бизнес ИТ в банках

Фонд «Сколково» и банк ВТБ договорились о сотрудничестве в области информационных технологий. Это даст возможность банку стать частью инновационной экосистемы «Сколково».

Основная цель сотрудничества – ускорение интеграции инновационных разработок российских компаний и банковских продуктов ВТБ. Стороны планируют экспертное взаимодействие на базе экосистемы «Сколково». Это позволит получить быструю экономическую отдачу в таких приоритетных для банка технологических направлениях, как большие данные и алгоритмы их обработки, технологии цифровой безопасности, новые системы повышения эффективности производственных и бизнес систем.

Сергей Безбогов, старший вице-президент, руководитель департамента организации и управления ИТ банка ВТБ, сказал: «Уверен, что новый уровень взаимодействия с фондом "Сколково" будет способствовать расширению деловых контактов между банком ВТБ, который является одним из системообразующих российских финансовых институтов, и передовыми инновационными российскими компаниями. Это важно для нас, так как сейчас мы находимся в процессе реализации одной их главных стратегических задач – цифровой трансформации бизнеса, где инновации просто необходимы».

Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий фонда «Сколково», сказал: «ВТБ одним из первых среди банков начал внедрять инновационные разработки резидентов "Сколково". На сегодняшний день контракты с ВТБ заключили уже более двадцати сколковских стартапов. В рамках очередного этапа сотрудничества мы планируем запуск совместных программ и мероприятий, направленных на поиск и внедрение новых инновационных решений для цифровой трансформации банка».

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