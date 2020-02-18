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Райффайзенбанк втрое ускорил обработку кредитных соглашений с помощью технологий Abbyy для сравнения документов

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Райффайзенбанк упростил обработку кредитных соглашений с юридическими лицами благодаря интеллектуальным технологиям Abbyy. Решение на базе модуля сравнения Abbyy автоматически сверяет скан бумажной версии договора, подписанного представителем компании, с его электронной версией и отображает в ней изменения. Такой подход позволяет защитить обе стороны от возможных ошибок и разночтений. Райффайзенбанк заключает в год несколько тысяч кредитных договоров с компаниями среднего и крупного бизнеса, и теперь на сверку документов уходит в три раза меньше времени, чем раньше.

Кредитование для бизнеса – динамично развивающееся направление в Райффайзенбанке. Перед подписанием клиентского договора документы проверяют специалисты отдела кредитного контроля. Среди их задач в том числе – убедиться, что в финальной версии соглашения нет опечаток или изменений, которые могут повлечь риски для банка. Проверка одного многостраничного документа занимала у сотрудника от 30 минут до часа и требовала повышенного внимания, поэтому Райффайзенбанк автоматизировал этот процесс с помощью технологий Abbyy. Решение сравнивает электронную версию документа, отправленную контрагенту на подпись, и бумажный документ, уже подписанный клиентом. Документы сканируются, технология автоматически распознает текст, после чего запускает сравнение двух версий. Если опечаток и исправлений нет, договор отправляется на подписание ответственному сотруднику. Если найдены отличия, документ отправляется на доработку. В результате проекта проверка одного документа занимает не больше 10 минут.

«Эволюция корпоративного банкинга требует глубокого вовлечения в бизнес компании, изучения ее задач для выбора эффективного финансового инструментария, позволяющего клиенту достигнуть своих целей. Мы постоянно оптимизируем и упрощаем бизнес-процессы в корпоративно-инвестиционном блоке, чтобы клиенту было максимально удобно и быстро с нами работать. С помощью технологий Abbyy мы смогли ускорить такой трудоемкий процесс, как оформление кредитного договора, и очень довольны результатом», – сказала Наталья Стремилова, заместитель начальника управления кредитного контроля и работы с обеспечением Райффайзенбанка.



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