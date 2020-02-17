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Сбербанк улучшил с «Маджентой» управление служебными поездками сотрудников

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

«Маджента» объявила о том, что Сбербанк подключился к сервису совместных поездок Magenta. Система используется для организации совместных поездок персонала на такси.

Сервис Magenta используется банком с ноября 2018 года. Система в онлайн-режиме подбирает попутчиков среди сотрудников с учетом требований по времени подачи транспорта и прибытия в пункты назначения и отправляет маршрут обслуживающему банк перевозчику.

В отличие от большинства сервисов райдшеринга, которые подбирают пассажиров на основе данных об их местоположении, Magenta имеет более эффективный алгоритм планирования. Сервис учитывает выгоду от объединения поездок, а также допустимые отклонения по расстоянию, времени посадки и прибытия. Благодаря этому сотрудники проводят минимально возможное время в пути, прибывают в пункты назначения в допустимые временные интервалы, а стоимость поездок является оптимальной.

К сервису подключены отделения в 80 регионах присутствия банка.

Евгений Тесленко, директор по продукту «Маджента», отметил: «Все больше компаний внедряют в бизнес-процессы принципы шеринг-экономики, в том числе, это касается организации корпоративных перевозок. Подключение к Magenta позволило Сбербанку оптимизировать затраты на служебные поездки и обеспечить необходимый уровень мобильности сотрудников».

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