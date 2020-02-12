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К платежной системе Сбербанка подключились операторы мобильной связи Узбекистана

Телеком Мобильная связь ИТ в банках

Сбербанк сообщил о подключении к своей платежной системе всех операторов мобильной связи Республики Узбекистан. Клиенты Сбербанка могут оплачивать услуги связи компаний Ucell, Beeline Uzbekistan, Uzmobile, UMS и Perfectum Mobile в любой точке мира.

Моментально пополнить баланс своего телефона оператора Узбекистан, в том числе за родных и близких можно как в интернет-банке «Сбербанк онлайн», так и через устройства самообслуживания. Все операции проводятся без комиссии.

Кирилл Дмитриев, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка, сказал: «Мы рады сообщить, что теперь наши клиенты в "Сбербанке онлайн" могут легко и быстро пополнить баланс любого оператора мобильной связи Узбекистана. Без дополнительных переводов денег на родину, без комиссий и лишних шагов — все происходит максимально просто и удобно. В декабре мы подключили операторов связи Республики Таджикистан, и в наших планах расширять свое присутствие и портфель услуг на международном рынке платежей».

В конце 2019 г. Сбербанк вышел на международный рынок платежей, подписав соглашение с национальным оператором Таджикистана Tcell. Сервис оказался востребованным среди клиентов банка — работающих в России иностранцев, посещающих страну в качестве туристов, а также граждан России, чьи близкие проживают на территории республики. В связи с этим было принято решение о расширении взаимодействия Сбербанка с мобильными операторами стран СНГ.

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