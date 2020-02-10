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Модульбанк начал выдавать кредиты под обороты онлайн-касс, подключенных к «Контур.ОФД»

Интеграция Бизнес-приложения ИТ в банках

Оператор фискальных данных «Контур.ОФД» и Модульбанк объявили об интеграции. Теперь клиенты Модульбанка после согласия на передачу данных могут кредитоваться под оборот с онлайн-касс, подключенных к оператору «Контур.ОФД». Клиенту банка не придется собирать декларации и справки — достаточно паспорта.

Предпринимателям нужны кредиты для развития бизнеса, для малого бизнеса всегда было сложно их получить. Банки просят большое количество документов, залог или поручительство, нередко принимают необъективные решения. Процесс растягивается на несколько недель, и нет никаких гарантий, что кредит в итоге одобрят. Модульбанк разработал алгоритм, который в течение нескольких минут анализирует данные по обороту по онлайн-кассе и формирует для клиента индивидуальное кредитное предложение, включая объем кредита, ставку и сроки погашения — без залога, поручителей и дополнительных документов. Сервис был запущен в 2017 г., теперь к нему подключился оператор «Контур.ОФД».

Клиент Модульбанка в личном кабинете банка указывает ОФД, который передает данные с его онлайн-касс в ФНС — «Контур.ОФД». Затем клиент переходит в личный кабинет «Контур.ОФД», подписывает согласие на передачу фискальных данных. Клиент может настроить список касс, с которых будут передаваться данные, и сроки передачи данных. После этого данные с кассы будут автоматически передаваться в банк. Банк видит реальный оборот клиента и формирует кредитное предложение. Клиент может закрыть доступ банку к своим фискальным данным в любой момент.

«Кредитование под оборот с онлайн-касс решает сразу две задачи. Для банка — снижает риски. Потому что без скоринга кредитование малого и среднего бизнеса было и остается высокорисковым процессом. А фискальные данные с онлайн-кассы помогают получать информацию по оборотам заемщиков онлайн, — отметил менеджер проекта по применению фискальных данных в банковских процессах "СКБ Контура" Эльдар Сафаров. — Во-вторых, для ИП и юрлиц это упрощает процесс заявки на кредит. Не надо собирать декларации, достаточно подписать в личном кабинете ОФД согласие на передачу фискальных данных банку».

«Сейчас для банка кредит под оборот онлайн-касс – это один из самых простых способов проверить, насколько деятельность компании реальна. Это самый надежный показатель, ведь подделать интеграцию и движение денег невозможно. Налоговая доверяет этим данным, мы тоже. Благодаря интеграции с оператором "Контур.ОФД" процесс рассмотрения заявки занимает от 20 минут. За это время клиент не успел бы даже доехать до офиса банка», – отметила Виктория Казакова, старший менеджер по работе с агентами и партнерами Модульбанка.

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