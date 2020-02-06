«Корус консалтинг СНГ» улучшила сервис «Проверка контрагентов»

«Корус консалтинг СНГ» (входит в экосистему Сбербанка) расширила возможности сервиса проверки контрагентов («Проверка контрагентов»). Теперь все пользователи сервиса могут бесплатно подключить к нему до трех сотрудников компании.

Сервис доступен всем пользователям интернет-банка «Сбербанк Бизнес Онлайн». Службы безопасности и юридического контроля, бухгалтерия, тендерные отделы и отделы закупок могут получать информацию о деятельности компаний-контрагентов, не имея доступа к расчетному счету владельца «Проверки контрагентов» и другим конфиденциальным данным. Дополнительным пользователям доступны все возможности сервиса: проверка связей и аффилированных лиц контрагента, запрос информации по банкротству юридического лица и наличию арбитражных исков, расширенных данных ФНС и официальной выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Для подключения новых работников компании к сервису нужно перейти в него из «Сбербанк Бизнес Онлайн», выбрать пункт «Добавить сотрудника», ввести данные и отправить приглашение новому пользователю.

Сергей Машурин, руководитель «Корус консалтинг СНГ», отметил: «Мы предоставляем целый комплекс данных о компаниях, с которыми планируют сотрудничать или уже сотрудничают наши клиенты. Сервис «Проверка контрагентов» распознает ненадежных поставщиков, проверяет реквизиты компании, находит актуальную информацию о выигранных и размещенных государственных контрактах, выполняет еще целый ряд других действий. Таким образом мы выявляем потенциальных неплательщиков, минимизируя риски возникновения дебиторской задолженности, и определяем контрагентов, работающих в "серой зоне", что в перспективе может привести к блокировке расчетных счетов клиента».

«Проверка контрагентов» анализирует всю информацию по контрагенту и присваивает ему индикатор надежности по принципу светофора (зеленый, желтый или красный). «Корус консалтинг СНГ» продолжает совершенствовать сервис, помогая своим клиентам повышать эффективность взаимодействия с контрагентами.