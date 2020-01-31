Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока
ИТ-бизнес
Октавиан Танасе, NetApp: На смену рыцарям-джедаям приходят миллениалы с айпадом под подушкой
Интеграция
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз

Спецпроекты

МКБ укрепил систему информационной безопасности

Безопасность Техническая защита ИТ в банках

В минувшем году Московский кредитный банк (МКБ) продолжил внедрение комплекса мер по повышению защищенности своей ИТ-инфраструктуры. В течение года были реализованы такие проекты как полная модернизация систем защиты сетевого периметра банка для противодействия целевым атакам на банк, внедрение полноценной системы обнаружения утечек, завершение внедрения антифрод-системы для противодействия хищениям у клиентов – юридических лиц. В частности, внедрение решения для противодействия целенаправленным атакам позволило предотвратить более 650 подобных атак.

Кроме того, запущены такие важные с точки зрения информационной безопасности проекты как защита банкоматов и терминалов от вредоносного кода, обеспечения защиты сервисов банка в интернете от атак на уровне веб-приложений, внедрение mobile device management системы для обеспечения комфортного и защищенного использования внутренних сервисов (в первую очередь корпоративной почты и внутренних веб-порталов) работниками банка.

Большая работа проведена и среди сотрудников банка: разработана и внедрена система обучения персонала, имитирующая рассылки хакерами вредоносных вложений и фишинговых ссылок и автоматически назначающая тестирование в случае открытия работником вложений или ввода пароля от своей учетной записи на сайтах, которые доступны по присылаемым ссылкам. Кроме того, внедрена система идентификации и противодействия утечкам информации.

Благодаря совместным усилиям департамента информационной безопасности и дирекции информационных технологий банк успешно прошел аудиты на соответствие PCI DSS и SWIFT CSP.

«МКБ уделяет значительное внимание вопросам информационной безопасности и обеспечения устойчивости к киберугрозам. Предпринятые нами меры позволяют достичь главного для нас – обеспечения сохранности средств банка и его клиентов в условиях растущего уровня киберугроз», – сказал директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.

Другие материалы рубрики

Начался сбор данных для CNews100 — рейтинга крупнейших ИТ-компаний России

Самый успешный ИТ-вымогатель 2019 года начал шпионить за военными и госслужащими

Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта

ВТБ заплатит 15 миллиардов за доработку ПО на Java

Маркетплейс Market.CNews впервые в России запустил поиск тарифов на облачные объектные хранилища S3

Власти банкротят банк Натальи Касперской

Техника

7 бытовых приборов, от которых пора избавиться

Лучшие Full HD телевизоры: хиты продаж

Обзор смартфона Samsung Galaxy A51: кандидат в бестселлеры

Самые ожидаемые игры 2020 года: выбор ZOOM
Показать еще
Тема месяца

Обзор: ИТ-тренды 2020

Индексы «ИТ-тренды CNews 2020» и «ИТ-тренды CNews 2020 Реальный сектор».

Профиль месяца

Мы помогаем выращивать российское ПО

Андрей Филатов

глава SAP CIS

Какое железо выбрать для приватных облаков Артак Оганесян, Epam: Искусственный интеллект заменит кадры, но не таланты