Банк «Зенит» оптимизирует управление финансами с помощью сервиса Oracle EPM Cloud

Банк «Зенит» выбрал облачные сервисы Oracle EPM Cloud для автоматизации процессов бизнес-планирования. Это включает в себя планирование старого и нового портфеля банковских продуктов, расчеты рисков и формирование резервов, а также представление плановых финансовых результатов в разрезе линий бизнеса, продуктов, клиентов и нескольких стандартов учета. Облачные инструменты бизнес-планирования позволят иметь динамическое сценарное планирование, повысить скорость и прозрачность бюджетного процесса. Согласно планам банка, бюджетная кампания 2021 г. будет запущена уже в новой системе. Это один из первых крупных облачных проектов в части управления финансами в банковском секторе России, отмечают в банке.

Рост бизнеса, интеграция дочерних банков и усложнение процессов бюджетного планирования потребовали перехода от Excel к единому полнофункциональному решению. Внедрение информационной системы позволит снизить операционные риски за счет исключения сбоев модели планирования, ведения историчности и сохранения всех действий пользователей. Большим преимуществом является интеграция между собой различных планирующих подразделений банка, включая Блок управления рисками, и их модели сценарного, отраслевого анализа и процентного риска.

Определяющими факторами выбора Oracle EPM Cloud стали масштабируемость, совокупная стоимость владения и широкая функциональность решения. Единый комплекс для бюджетирования, планирования и аллокации наилучшим образом отвечал задачам банка. Кроме того, соответствие облачных сервисов Oracle требованиям финансового учреждения с точки зрения функциональности и безопасности было подтверждено в ходе пилотных тестирований с использованием реальных данных и актуальных сценариев.

Удобные интерфейсы и широкий набор возможностей Oracle EPM Cloud позволят специалистам финансового департамента банка самостоятельно выполнять настройку формул и визуализированных панелей отчетности с минимальным привлечением ИТ-службы банка.

«Конкуренция между банками переходит в область технологических инноваций. Это касается и управления финансами. При интеграции банков, входящих в группу "Зенит", задача повышения эффективности управления финансами стала особенно актуальной. Мы искали единую проверенную систему для управления процессами бюджетирования, планирования и аллокации, — сказал Александр Зырянов, замначальника департамента стратегии и финансов банка "Зенит". — Изучив опыт коллег, мы выбрали Oracle EPM Cloud как инновационное решение, наиболее полно отвечающее нашим потребностям, лидер в своем классе. Выбор облака обусловлен экономическими причинами и гибкостью, что важно для растущего бизнеса».

«И мы рады приветствовать банк "Зенит" в числе инновационных лидеров, выбирающих облачные сервисы для решения задач финансового управления и разрушающих устаревшие стереотипы. Компании из разных отраслей, включая финансовый сектор, в мире и в России видят неоспоримые преимущества и доверяют Oracle Cloud. Профессиональный подход менеджмента к использованию передовых решений для поддержки внутренних процессов управления позволяет превратить ИТ в инструмент успешной конкуренции на рынке. Мы уверены, что наше облачное EPM-решение поможет банку в реализации стратегических целей по повышению качества и доступности услуг для внутренних клиентов и конечных пользователей банковских продуктов», — отметил Артур Хамидуллин, директор по стратегии и развитию бизнес-приложений ERP&EPM, Oracle в России и СНГ.

Облако планируется развернуть в два этапа. Сначала будет произведена настройка контуров бюджетирования и планирования в Oracle EPM Cloud, а затем реализована аллокация расходов. Банк планирует бюджетную кампанию 2021 г. вести уже полностью в новой системе. Партнером по проекту выступает компания Amega Tech, специализирующаяся на направлении Oracle EPM.

Oracle предлагает комплексное решение Oracle EPM Cloud для управления эффективностью компании в рамках единой облачной платформы с поддержкой всех необходимых процессов: финансового и операционного планирования, формирования консолидированной отчетности по различным стандартам, управления закрытием отчетного периода, управления мастер-данными, подготовкой и раскрытием внутренней и внешней отчетности и управления доходностью. Комплекс бизнес-приложений Oracle EPM Cloud включен в число лидеров по облачным решениям как для закрытия отчетных периодов, так и для финансового планирования и анализа.