В Ассоциации российских банков обсудили искусственный интеллект

Комитет Ассоциации российских банков (АРБ) провел заседание по информационным и интернет-технологиям, которое было посвящено использованию искусственного интеллекта (ИИ) в финансовой сфере. В мероприятии приняли участие более 40 представителей коммерческих банков, технологических компаний, академических организаций. Кроме того, более 50 экспертов смотрели интернет-трансляцию в онлайн-режиме.

Открыл заседание исполнительный директор АРБ Валерий Шипилов, ведущим обсуждения был председатель комитета Константин Маркелов.

Тема использования искусственного интеллекта, наиболее передовой технологии, на которую сегодня делает ставку бизнес, является актуальной для финансовых учреждений, которые традиционно лидируют в области автоматизации бизнес-процессов. По данным Genpact, озвученным Константином Маркеловым, сегодня искусственным интеллектом, так или иначе, уже пользуются в 97% коммерческих банков (из числа попавших в исследование). Из них 51% кредитных организаций задействовали ИИ для точечных решений и индивидуальных задач, 27% тестировали его в пилотных проектах, а 19% использовали компьютерный интеллект во всем банке в целом.

Тематика дальнейшего общего обсуждения была поделена на блоки: «Распознавание образов», «Роботизация бизнес-процессов», «Чат-боты, голосовые роботы» и «Большие данные, машинное обучение, нейронные сети».

Руководитель направления RPA ОТР Алексей Ильин поделился опытом ИТ-компании по автоматизации различных бизнес-процессов – от передачи роботам процессов распознавания входящих документов, их категоризации, занесения в базы данных и учетные системы, до онлайн-проверки умными ботами потенциальных заемщиков. Эксперт отметил, что популярность роботизации в банках стала набирать обороты только после того, как разработчики такого рода решений добились уровня надежности и безопасности, сравнимого с АБС. При этом эффективность роботов зависит от качества работы центра управления, который отвечает и за их постоянное обучение и за загрузку.

Евгений Шевяхов, заместитель директора департамента сопровождения ОТР, рассказал об использовании роботов и нейросетей на нулевой, первой и второй линиях поддержки. В ОТР для этих целей были разработаны и уже успешно применяются три робота. Первый (робот Алекс) занимается регистрацией обращений, ИИгорь категорезирует собранную информацию и направляет ее профильным специалистам. AI-ДА (робот-аналитик) самостоятельно, используя данные из базы знаний, нормативных и иных документов, генерирует подсказки для решения проблем, указанных в обращениях пользователей, а также находит дубли и похожие по смыслу заявления.

От научных академических кругов выступили Андрей Инякин (Федеральный исследовательский центр Института управления РАН) и Сергей Дворянкин (Финансовая академия при Правительстве РФ). Эксперты подчеркнули, что научные круги понимают ИИ иначе, чем банки и технологические компании. Ими было также отмечено, что желательно лишний раз не использовать термин «искусственный интеллект», поскольку сегодня в практическом плане речь идет об обучении на прецедентах, задачах по экстраполяции и алгоритмизации решения конкретных бизнес-задач. Ёмко и коротко высказался Евгений Хохлов, руководитель компании «Програмбанк»: «То, что большинство технологических компаний и банкиров называют искусственным интеллектом – не что иное, как “прецедентный анализ”».

Также в процессе обсуждения говорилось, что для банков использование ИИ является одной из мер по повышению эффективности, поскольку им приходится работать в условиях постоянно снижающейся маржинальности и сверхконкуренции, в результате которой доходность по некоторым продуктам уже приближается к нулю. Отмечалось, что часть банков при внедрении ИИ идет по пути внутренних разработок, а некоторые активно сотрудничают с вендорами, стартапами и интеграторами.

При этом представители банков сетуют на то, что, хотя ИИ позволяет ускорить или убрать из ручного труда рутинные операции, повысить качество обработки документов и клиентских обращений, сократить количество занятых в этом рабочих мест, но для этого требуется наличие квалифицированного и дорогостоящего ИТ-персонала – для интеграции, внедрения, развития ИТ-решений. В итоге оценить рентабельность ИИ не так просто, как об этом говорят разработчики технологий. Тем не менее, спектр практического применения ИИ в банках с каждым годом расширяется.

Представители банков не отрицают необходимость и эффективность умной роботизации, но при этом говорят о том, что одновременно с ней продолжается рост штата технических специалистов. Таким образом, заменяя одних сотрудников, банк вынужден вкладываться в других, работающих на стыке бизнеса и технологий - возрождается специальность, которая существовала еще в советские времена – постановщик экономических задач для автоматизации.