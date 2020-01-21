На российский рынок вышла китайская криптобиржа BitZ

В России открывает свое представительство криптобиржа BitZ из Гонконга, которая уже работает в Китае, Японии, Южной Корее, Сингапуре, Австралии, странах Восточной Европы, Ближнего Востока, Северной Африки.

BitZ также имеет лицензию на операции цифрового обмена в США, Эстонии и Малайзии. Открытию представительства в России предшествовала подготовительная работа команды в течение полугода. Инвестиции в российский проект на первом этапе составили около $5 млн.

Инвестиции были направлены на подготовку инфраструктуры, в том числе, на закупку локальных серверов, и на сотрудничество с ключевыми компаниями на рынке, а также на брендинг, формирование и обучение местной команды. Предполагается, что Россия станет новой областью роста. Российский рынок станет объектом долгосрочных инвестиций компании, причем эти инвестиции не будут ограничиваются деньгами. Криптобиржа формирует команду, состоящую из российских и китайских специалистов, которые будут заниматься маркетингом, BD и обслуживанием клиентов в России. Также удобство работы для российских пользователей будет обеспечивать техническая команда BitZ, насчитывающая более 50 человек.

В России BitZ планирует сфокусироваться на криптовалютных фондах и брокерах, предоставляющих услуги по обмену криптовалют за счет своей OTC-площадки. Особый акцент на тесном сотрудничестве с частными инвесторами и трейдерами. Криптобиржа поддерживает свыше 200 криптовалют и более 400 торговых пар. До 7 февраля первые 77 пользователей из России получат на свой счет 10 USDT, еще 699 получат 20 BZ. Всего в мире насчитывается порядка 3,5 млн пользователей криптобиржи BitZ.

Помимо торговли криптовалютой биржа BitZ проводит внебиржевые сделки, осуществляет управление активами с использованием заемных средств. BitZ предоставляет финансовые услуги, такие как транзакции с фиатом, цифровой валютой, торговля с использованием кредитного плеча, транзакции с фьючерсами и услуги по финансовому управлению. Объем операций с фиатной валютой превышает 300 миллионов юаней за день, по этому показателю криптобиржа входит в тройку лидеров в мире. Техподдержку 24/7 оказывает профессиональная команда, сумевшая в 2016–2019 годах защитить вложения своих пользователей от хакерских атак.

«BitZ долгое время изучал российский рынок, — сказал Чанг-Шун, основатель криптобиржи BitZ. — В прошлом году на рынок России вышло много международных бирж. Мы проанализировали их истории успеха или неудач и обнаружили, что российские пользователи, торгующие криптовалютой, также охотно инвестируют в разработку криптовалют. Индустрия здесь развивается очень быстро. По данным BDCenter, трейдеры криптовалют в России составляют 15% от общего числа глобальных пользователей, уступая только США. Их число даже выше общего количества пользователей из Китая и Вьетнама. К тому же, Россия богата техническими кадрами, в стране много хороших криптовалютных инфраструктур, таких как Telegram».

Согласно данным информационной платформы цифровых активов CoinMarKetCap, в мае 2019 года объем торгов на BitZ за 24 часа превысил $1,9 млрд, таким образом, биржа стала пятой в мире по этому показателю. Прогнозируется, что в 2020 году ежедневный оборот платформы с учетом российских транзакций превысит $2,2 млрд.