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Сбербанк предоставил возможность оплатить квартиру от ПИК онлайн банковской картой

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк и ПИК подписали соглашение о сотрудничестве в сфере эквайринга. Благодаря этому соглашению впервые в России стала возможной покупка жилой и сопутствующей (кладовые помещения, машиноместа) недвижимости онлайн с помощью банковской карты. Сбербанк стал эксклюзивным поставщиком услуг эквайринга для ПИК.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, отметил: «Группа ʺПИКʺ — не только крупнейший девелопер страны, но и безусловный лидер отрасли по внедрению технологических инноваций. Благодаря достигнутым договоренностям тысячам наших клиентов станет намного удобнее приобретать квартиру. При этом для клиентов это не обернется дополнительными затратами — комиссий по онлайн-операциям не предусмотрено. Мы уверены, что в перспективе процесс покупки квартиры полностью перейдет в онлайн, и данная сделка является важной вехой на этом пути».

Геннадий Россо, вице-президент по продажам группы ПИК, сказал: «Мы хотим, чтобы при покупке квартиры наши клиенты в первую очередь испытывали яркие эмоции от самого продукта и думали о том, как изменится их жизнь после переезда в районы от ПИК. А ʺтехническиеʺ процессы, связанные с оформлением документов и проведением сделки, проходили максимально незаметно для них. Современные IT-решения позволяют автоматизировать большую часть процессов при покупке, поэтому мы активно их внедряем. Полностью цифровая покупка недвижимости — вопрос ближайшего времени, а введение онлайн-оплаты картой впервые на российском рынке — основа этой системы».

Теперь на pik.ru можно онлайн оплатить покупку квартиры, машиноместа или кладового помещения в любом проекте ПИК.

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