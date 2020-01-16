Bell Integrator обеспечил перечисление социальных выплат на счета клиентов «Почта банка»

Bell Integrator разработал и внедрил в «Почта банке» решение, обеспечивающее электронный документооборот между финансовой организацией и отделами социальной защиты населения (ОСЗН) на всей территории России. Благодаря реализации проекта теперь клиенты банка могут централизованно получать на свои сберегательные счета начисляемые им государством социальные пособия и компенсации.

Новое программное обеспечение является развитием ранее установленного, обеспечивающего взаимодействие с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ. Оно также в свое время было разработано Bell Integrator. Внедренная же в настоящий момент система расширяет количество предоставляемых банком услуг. В частности, она позволяет обрабатывать более 38 различных форматов данных, присылаемых из ОСЗН.

Предоставленной банком возможностью уже воспользовалось более 230 тыс. клиентов по всей России.

Еще одним значимым шагом в развитии ранее существующей системы, выполненном специалистами системного интегратора, стали работы, связанные с повышением отказоустойчивости комплекса. Так, включение в систему дополнительных серверов с обновленным ПО практически полностью исключило ее зависимость от возможных сбоев оборудования (как при работе с ПФР, так и с ОСЗН).

В свою очередь, благодаря проведенным дополнительным разработкам по автоматизации существующих бизнес-процессов была значительно снижена нагрузка на специалистов банка, а также сокращено время зачисления выплат на счета клиентов – оно происходит даже в ночное время, что особенно актуально для удаленных регионов восточной части России. При всем при этом данные клиентов защищены программным комплексом с функциями шифрования и электронной подписи.