Вице-президент Сбербанка возглавил Sberсloud

Сбербанк объявил о назначении Евгения Колбина, вице-президента, директора дивизиона «Цифровой корпоративный банк», генеральным директором (СЕО) Sbercloud — рыночной компании, предоставляющей облачную платформу экосистемы Сбербанка для задач госсектора, крупного, среднего и малого бизнеса.

За пять лет работы в Сбербанке Евгений вместе с командой создал новый интернет-банк для юридических лиц. Евгений Колбин принял непосредственное участие в создании линейки продуктов дистанционного банковского обслуживания для корпоративных клиентов и развитии экосистемы небанковских сервисов «Сбербанк бизнес онлайн».

Михаил Лобоцкий, который ранее присоединился к Sbercloud в роли управляющего директора, продолжит работу в компании в должности заместителя генерального директора и будет курировать стратегию компании по работе с рынком, продуктовое портфолио и взаимодействие с заказчиками.

Исполнять обязанности директора дивизиона «Цифровой корпоративный банк» будет управляющий директор Анна Лоевская, которая присоединилась к команде банка в 2015 г.

Блоки «Технологии», «Корпоративно-инвестиционный бизнес» и дирекция по развитию экосистемы (SberX) будут совместно курировать развитие бизнеса Sbercloud.