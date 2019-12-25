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Сбербанк предложил бизнесу систему CRM24 в интернет-банке

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Сбербанк представил новый сервис интернет-банка для пользователей – юридических лиц «Сбербанк бизнес онлайна» – CRM24. Он подключается в несколько кликов непосредственно из интернет-банка.

Новый сервис – инструмент цифровизации бизнеса, увеличения продаж и налаживания процесса коммуникаций с клиентами. CRM24 позволяет «оцифровать» все каналы коммуникации компании с клиентами: от телефона до мессенджеров и соцсетей (WhatsApp, Facebook, VK, Viber и др.). Он хранит и обновляет контакты в клиентской базе компании, систематизирует и автоматизирует процесс продаж. Система помогает выстроить «воронку продаж», подсказывает менеджеру следующий шаг в сделке или выполняет это действие за него. Кроме того, сервис позволяет увеличить конверсию, вернуть клиентов, повысить повторные продажи с помощью инструментов CRM-маркетинга. Для пользователей интернет-банка уже реализован «бесшовный вход» – перейти к CRM из «Сбербанк бизнес онлайна» можно без дополнительной авторизации в сервисе.

Сергей Паршиков, управляющий директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка, сказал: «Сервис CRM призван помочь нашим клиентам автоматизировать процессы продажи и управлять ими онлайн. Этот удобный и полезный инструмент ранее был доступен только крупным либо состоятельным компаниям. Клиентам "Сбербанк бизнес онлайна" он доступен на специальных и довольно привлекательных условиях. Например, для предприятий с количеством сотрудников до 12 человек, индивидуальных предпринимателей и самозанятых подключение будет бесплатным. Это настоящий прорыв с точки зрения возможностей для развития бизнеса».

Сервис предоставляет партнер Сбербанка, компания «1С-Битрикс». В ближайших планах разработчиков — интеграция с инфраструктурой всех корпоративных сервисов Сбербанка, отображение всех транзакций компании по клиентам и поставщикам, автоматическая генерация и оплата счетов между компаниями-клиентами Сбербанка на основе сделок в «Битрикс24», а также автоматическое обогащение данных карточки клиента в «Битрикс24» через его реквизиты в «Сбербанк бизнес онлайне».

Сергей Кулешов, заместитель генерального директора «1С-Битрикс», сказал: «Совместная цифровая платформа со Сбербанком — очень важный и приоритетный проект для “1С-Битрикс“. Мы очень рады предоставить российскому бизнесу важный и полезный инструмент, который значительно сократит их временные расходы на рутину, покажет “слабые“ места и поможет вывести бизнес на максимальные обороты».

Благодаря сервису клиенты Сбербанка получают доступ к сегментации своего рынка, настройкам персонализации рекламы, формированию аналитических отчетов по продажам любого уровня сложности и мониторингу продаж компании в режиме реального времени.

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