Сбербанк, «Макдоналдс» и Delivery Club реализовали пилотный проект в России

Сбербанк и «Макдоналдс» приступили к реализации подписанных ранее соглашений. Стратегическое партнерство предусматривает развитие новых для российского потребителя концепций обслуживания.

Компании решили объединить свои технологии и уникальный опыт для разработки инновационных концепций обслуживания клиентов, аналогов которым нет ни в России, ни в мире. В перспективе планируется открытие предприятий «Макдоналдс», объединенных с отделениями Сбербанка общей зоной ожидания, а также рассматриваются другие варианты сотрудничества, направленные на дальнейшее улучшение клиентского пути. В новом формате обслуживания «МакКафе Экспресс» клиенты прямо в отделении Сбербанка, расположенного в Москве по адресу Новослободская улица, дом 16 смогут выпить кофе и заказать доставку из «Макдоналдс», используя сервис Delivery Club (входит в экосистему Сбербанка).

Одно из важнейших направление партнерства — взаимодействие в реализации социально значимых проектов. С декабря 2019 года благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» будет размещаться на платформе «Сбербанк Вместе». Все клиенты банка, желающие поучавствовать в благотворительных инициативах, при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» и сканирования специального QR-кода в рамках сервиса «Плати QR» получат возможность поддержать «Дом Роналда Макдоналда» и помочь семьям, в которых дети проходят длительное лечение в больницах.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, отметил: «Наш совместный пилотный проект Сбербанка, Макдоналдс и Delivery Club позволяет сделать пребывание наших клиентов в отделениях еще более комфортным. В кратчайшие сроки нашим командам удалось реализовать интересный проект, мы выполнили обещание и открыли МакКафе в Сбербанке. Совершенствование клиентского опыта – наша стратегическая задача, мы надеемся, что подобный проект будет востребован среди наших клиентов».

Марк Карена, генеральный директор «Макдоналдс» в России, сказал: «Наше стратегическое сотрудничество со Сбербанком предоставляет прекрасные возможности для реализации целого ряда инновационных проектов в индустрии общественного питания. Вместе мы сможем не только задать новые стандарты сервиса во благо миллионов россиян, но и использовать силу наших брендов для того, чтобы привлечь больше неравнодушных людей к социальным и благотворительным инициативам».

Гюванч Донмез, вице-президент по foodtech Mail.ru Group, отметил: «В 2019 году мы совершили большой рывок в части операционных процессов и скорости доставки. Благодаря этому стал возможен такой проект, когда клиент получает заказ всего за 15-20 минут. Рынок доставки в России активно развивается, и я уверен, что сотрудничество с нашими партнерами привлечет к нему еще больше потребителей и внимания».

Компании продолжат сотрудничество в исследованиях потребительского рынка и создания цифровой экосистемы, развивая возможности для онлайн-заказов, а также оптимизации мест для открытия новых торговых точек.