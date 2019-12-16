МТС Банк запустил онлайн-сервис для самозанятых

МТС-Банк сообщил о запуске онлайн-сервиса для самозанятых в мобильном приложении для физических лиц «Новый МТС Банк». С помощью интерфейса приложения физические лица-плательщики налога на профессиональный доход или самозанятые смогут зарегистрироваться в Федеральной налоговой службе (ФНС), вести бизнес-отчетность и взаимодействовать с официальным приложением ФНС России «Мой налог» для самозанятых.

Онлайн-сервис призван максимально упростить плательщикам налога на профессиональный доход (НПД) или самозанятым взаимодействие с налоговой службой и их документооборот с клиентами. Сервис позволяет самозанятым бесплатно и без посещения налоговой службы и офиса банка зарегистрироваться в качестве самозанятого в ФНС России; следить за начислением налогов; вести учет безналичных и наличных доходов; сформировать и отправить клиенту чек, создав ссылку или QR-код.

Воспользоваться сервисом смогут действующие и новые держатели карт МТС Банка, обновившие после 16 декабря 2019 года мобильное приложение «Новый МТС Банк». Чтобы начать работу, в личном кабинете онлайн-сервиса необходимо перейти в раздел «Для самозанятых».

В рамках сервиса перевод денежных средств на карты и расчетные счета физических и юридических лиц осуществляются без комиссии, все зачисления денежных средств и снятия наличных в банкоматах любых банков на всей территории РФ бесплатны.

«С помощью такого онлайн-помощника в смартфоне вести предпринимательскую деятельность возможно в несколько кликов. Причем помимо регистрации или открытия специального расчетного счета самозанятые смогут делегировать обслуживающему банку множество бизнес-задач. Например, оплата занятий с репетитором − преподаватель через мобильное приложение банка отправляет счет родителям после урока, а родители в один клик этот счет оплачивают. Также самозанятых теперь могут приглашать на подряд заказчики-юридические-лица – исполнитель легко предоставит через сервис все необходимые документы, а заказчик примет. Уверен, что этот интуитивно понятный и удобный digital-проект станет популярным среди наших клиентов-самозанятых», – сказал руководитель блока малого бизнеса МТС Банка Валерий Талалаев.

Новый проект МТС Банка также аккумулирует ряд партнерских digital-сервисов – клиент может получить услуги по юридическому сопровождению, страхованию ответственности и здоровья, а также бесплатный трехмесячный доступ к конструктору сайтов. Для пользователей маркетплейса YouDo действует специальное предложение – при регистрации в качестве самозанятого через мобильное приложение исполнитель получит безлимитный доступ к бизнес-заданиям от юридических лиц и специальный значок с указанием бизнес-статуса в профиле на YouDo.