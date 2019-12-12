ВТБ подписал Кодекс этики использования данных

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик совместно с другими лидерами отрасли подписал Кодекс этики использования данных. Документ был подготовлен при участии Ассоциации больших данных и Института развития интернета.

Положения документа призваны стать основой для саморегулирования участников рынка данных при их взаимодействии с гражданами, юридическими лицами, государством и между собой. Кодекс включает в себя принципы профессиональной этики при сборе, обработке и использовании данных и содержит Реестр добросовестных участников рынка данных. Речь идет о всех разновидностях данных: от пользовательских до промышленных, кроме тех, что регулируются законодательно. Отдельно оговариваются условия этичного использования искусственного интеллекта при обработке данных.

Кроме того, положения Кодекса могут стать источником стимулирующих законодательных инициатив, так как разработаны самими участниками оборота данных, включая банк ВТБ, которые хорошо понимают рынок, знакомы с возможностями для роста.

Заместитель президента-председателя правления банка Вадим Кулик отметил: «Создание Кодекса – большой шаг вперед в развитии этики использования данных в России. Уверен, что он будет учтен при разработке законодательства для правого регулирования в условиях новых цифровых реалий. Этот документ будет регулярно обновляться и совершенствоваться».

Алексей Нейман, исполнительный директор Ассоциации больших данных, сказал: «В первую очередь хочется искренне поблагодарить участников рынка за тот вклад, который они внесли в разработку Кодекса. Без их инициативы, вовлеченности и готовности к компромиссам невозможно было бы создать подобный документ. Бизнес продемонстрировал высокий уровень зрелости и самоорганизации, разработав для себя и общества правила использования данных. Мы верим, что и другие компании вслед за лидерами присоединятся к положениям Кодекса и возьмут их за стандарт добросовестного ведения бизнеса на рынке данных в России».