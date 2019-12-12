Сбербанк и 500 Startups выбрали самые перспективные ИТ-стартапы

Сбербанк вместе с партнерами провел демо-день совместной акселерационной программы с 500 Startups, на котором были определены восемь наиболее перспективных технологических стартапов.

Банк инвестирует в 14 компаний-участниц акселератора по 6 млн руб., а восемь победителей программы дополнительно получат еще по 4 млн руб. Командам стартапов-победителей Сбербанк предложит также индивидуальную стажировку в российских корпорациях той же индустрии, что и стартап, или программу изучения европейского опыта через стартап-хаб Европы — Люксембург.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, сказал: «Глобальная цель акселератора — это продвижение России на рынке высоких технологий и предпринимательства. Мы стремимся сделать нашу страну значительно более привлекательной на рынке инноваций и надеемся, что это движение будет подхвачено большим количеством компаний. Только через развитие предпринимательства мы сможем создать в России комфортный инвестиционный климат и цифровую экономику».

Лучшими по итогам акселератора признаны следующие стартапы: Gurucan — платформа для создания и продажи онлайн-курсов в мобильном приложении; Boontar Live — видеостриминговый сервис c торговым модулем, позволяющим зрителям покупать товары в видео без переходов на другие страницы; WhatchOut AI — AI-решения для управления репутацией бренда в процессе рекламы, позволяющие появляться только в благоприятном для компаний контексте; Andata — технология, позволяющая идентифицировать посетителей веб-сайтов, заметно сократив временные затраты; Legium — сервис, позволяющий удаленно подписывать электронные документы с физическими или юридическими лицами; Malivar — создание и продюсирование виртуальных персонажей на основе нейросетей и CGI-графиков; Robot Albert — автоматизированная платформа массового обучения с технологией AI; данное решение позволяет за два месяца гарантированно сформировать навык сотрудника; Insize — технология компьютерного зрения, позволяющая складам и распределительным центрам в ретейле перейти к безошибочной сборке заказов, сократив временные затраты и исключив возможность ошибки из-за человеческого фактора.

Участниками демо-дня стали 25 предварительно отобранных на конкурсной основе стартапов и более 500 гостей. В экспертный совет мероприятия, помимо Германа Грефа, президента, председателя правления Сбербанка, и Кристин Цай, генерального директора и инвестпартнера 500 Startups, вошли представители крупных известных компаний: Елена Брусилова, президент ГК «Медси»; Василь Лацанич, генеральный директор «Вымпелкома»; Александр Мамут, президент объединенной компании Rambler & Co; Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2; Григорий Березкин, акционер ЕСН. Каждый из них выбрал тройку команд, продукты которых наилучшим образом дополняют текущий бизнес, а также определил лучший стартап, которому достался специальный приз от эксперта.

За время акселерационной программы было заключено 154 партнерских контракта, протестировано 218 гипотез и проведено 792 встречи с российскими и международными компаниями и инвестиционными фондами. Выручка стартапов в период акселерационной программы выросла в среднем в два раза. У В2С-стартапов показатель MAU вырос на 110%.

С первых дней программы стартапы дорабатывали свои продукты с представителями экосистемы Сбербанка и его партнеров, чтобы по окончании программы запустить с ними пилотные проекты и договориться о сотрудничестве. Партнерами программы стали крупные компании, которые взаимодействовали со стартапами на предмет возможных технологических интеграций и инвестиций: Mail.ru Group, Х5 Retail Group, Metro Cash&Carry, «Вкусвилл», «Макдональдс», «Пепсико», «Вымпелком», Samsung, Nvidia и другие.

Программа акселератора Сбербанка и 500 Startups повторяет знаменитую программу 500 Startups, которая проводится в Сан-Франциско, США. В течение восьми недель, с 21 октября по 11 декабря, Москву посетили 23 ментора из Кремниевой долины. Каждый из них преподавал свое направление: от Customer development до Fundraising. Обучение проходило на английском языке и состояло из лекций, командных воркшопов, индивидуальных встреч по проработке специфики стартапов и основ развития их бизнеса.