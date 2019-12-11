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ВТБ совместно с Mastercard предоставил клиентам возможность оплаты с помощью Swatchpay

ИТ в банках Техника

ВТБ одним из первых банков в России совместно с платежной системой Mastercard предлагает своим клиентам возможность оплачивать покупки в одно касание часами с сервисом Swatchpay

Россия стала третьей страной после Швейцарии и Нидерландов, где запущена данная технология. Она доступна держателям карт Mastercard и в числе первых – клиентам банка ВТБ. С помощью технологии пользователи могут просто, удобно и безопасно оплачивать покупки в одно касание часами Swatch.

Чтобы воспользоваться сервисом и провести оплату, необходимо приобрести модели из коллекции Swatchpay в одном из магазинов Swatch в России. Затем необходимо установить приложение Swatchpay на свой смартфон и привязать к часам карту, отсканировав ее через камеру или введя данные вручную. Процесс займет всего несколько минут. Приложение доступно к скачиванию на iOS и Android.

«Бесконтактные платежи с каждым годом приобретают в России все большую популярность. NFC-технологии стали для этого настоящим драйвером. Причем колоссальный прирост дает аудитория потребителей, которые привязали свои банковские карты к смартфонам. Уверен, в ближайшее время часы станут альтернативным способом оплаты и будут способствовать росту безналичных платежей. Мы стратегически сфокусированы на расширении своей банковской аудитории в перспективе ближайших трех лет и со своей стороны гарантируем качественную работу сервиса», – отметил Сергей Миловский, заместитель руководителя департамента розничных продуктов, вице-президент ВТБ.

В коллекцию часов Swatchpay вошло шесть моделей, отличающихся по цвету (черный, белый, синий, голубой, серый, розовый).



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