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Клиенты Сбербанка получили возможность пополнять свой индивидуальный пенсионный счет через мобильный банк

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Сбербанк сообщил о том, что его клиенты теперь могут пополнять свой пенсионный счет по договору индивидуального пенсионного плана в НПФ Сбербанка в мобильном приложении «Сбербанк онлайн». Функция доступна в разделе «Инвестиции и пенсии» — «Индивидуальный пенсионный план» — «Пополнить».

Благодаря нововведению заботиться о своей пенсии стало еще проще. Чтобы пополнить свой пенсионный счет, участникам программы «Индивидуальный пенсионный план» от НПФ Сбербанка больше не нужно посещать отделения банка, переходить на сайт фонда, вводить дополнительные пароли или персональные данные своей карты для оплаты на сторонних сайтах.

Александр Зарецкий, генеральный директор НПФ Сбербанка, сказал: «Развитие дистанционных каналов услуг — одно из приоритетных направлений работы НПФ Сбербанка. Мы не только предоставляем своим клиентам возможность воспользоваться удобными и современными сервисами, но и показываем тем, кто еще не начал копить на пенсию, что забота о своем будущем доходе не займет много времени и сил».

Индивидуальный пенсионный план (ИПП) — это инструмент, позволяющий сохранить комфортный уровень жизни после окончания карьеры. В рамках ИПП негосударственная пенсия формируется за счет самостоятельных взносов и инвестиционного дохода фонда. Накопленные средства ежегодно прирастают за счет инвестиционного дохода.

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